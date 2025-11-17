Kroatijos policija vairuotojus stebės dronais: „Jie nežinos, kur mes esame“

Ši taktika reiškia, kad vairuotojai nebegalės jaustis saugūs pažeidinėti taisykles net tada, kai šalia nematyti policijos ekipažo.
„Žmonės nežinos, kur mes esame, jie nebūtinai matys pareigūnus, bet žinos, kad už pažeidimą sulauks bausmės. Šis suvokimas yra kur kas svarbesnis nei pati bauda“, – vietos žiniasklaidai aiškino Zagrebo kelių policijos atstovas Drago Bukovčakas.
Fiksuos ne tik greitį, bet ir elgesį salone
Dronai bus naudojami ne tik viršytam greičiui fiksuoti. Jų kameros stebės, ar vairuotojai naudoja mobiliuosius telefonus, ar yra prisisegę saugos diržus, o taip pat fiksuos pavojingus manevrus, tokius kaip neteisėtas lenkimas, važiavimas per raudoną šviesą ar kelio ženklų ignoravimas.
Iki šiol Kroatijos policija dronus naudojo daugiausia tik eismo įvykių aplinkybėms tirti. Pavyzdžiui, fiksuoti stabdymo pėdsakus iš oro. Tačiau po itin sėkmingos bandomosios operacijos, surengtos spalio pabaigoje, buvo nuspręsta pereiti prie masinio dronų pirkimo ir naujų pilotų apmokymo. Skelbiama, kad dronai keliuose patruliuos beveik kasdien.
Šių griežtų priemonių imamasi dėl itin prastos saugumo statistikos šalyje. Nuo 2025 metų pradžios Kroatijos keliuose jau žuvo 228 žmonės.
