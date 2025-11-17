 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Kroatijos policija vairuotojus stebės dronais: „Jie nežinos, kur mes esame“

2025-11-17 07:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 07:02

Kroatijos kelių policija pradeda taikyti naują pažeidėjų fiksavimo strategiją – masinį bepiločių orlaivių naudojimą kasdieniam patruliavimui. Pareigūnai teigia, kad pagrindinis tikslas yra ne bausti, o pasiekti prevencinį efektą, kurį jie vadina „bausmės neišvengiamumu“.

Dronas (nuotr. gamintojo)

Kroatijos kelių policija pradeda taikyti naują pažeidėjų fiksavimo strategiją – masinį bepiločių orlaivių naudojimą kasdieniam patruliavimui. Pareigūnai teigia, kad pagrindinis tikslas yra ne bausti, o pasiekti prevencinį efektą, kurį jie vadina „bausmės neišvengiamumu“.

REKLAMA
0

Ši taktika reiškia, kad vairuotojai nebegalės jaustis saugūs pažeidinėti taisykles net tada, kai šalia nematyti policijos ekipažo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Žmonės nežinos, kur mes esame, jie nebūtinai matys pareigūnus, bet žinos, kad už pažeidimą sulauks bausmės. Šis suvokimas yra kur kas svarbesnis nei pati bauda“, – vietos žiniasklaidai aiškino Zagrebo kelių policijos atstovas Drago Bukovčakas.

REKLAMA

Fiksuos ne tik greitį, bet ir elgesį salone

Dronai bus naudojami ne tik viršytam greičiui fiksuoti. Jų kameros stebės, ar vairuotojai naudoja mobiliuosius telefonus, ar yra prisisegę saugos diržus, o taip pat fiksuos pavojingus manevrus, tokius kaip neteisėtas lenkimas, važiavimas per raudoną šviesą ar kelio ženklų ignoravimas.

Iki šiol Kroatijos policija dronus naudojo daugiausia tik eismo įvykių aplinkybėms tirti. Pavyzdžiui, fiksuoti stabdymo pėdsakus iš oro. Tačiau po itin sėkmingos bandomosios operacijos, surengtos spalio pabaigoje, buvo nuspręsta pereiti prie masinio dronų pirkimo ir naujų pilotų apmokymo. Skelbiama, kad dronai keliuose patruliuos beveik kasdien.

Šių griežtų priemonių imamasi dėl itin prastos saugumo statistikos šalyje. Nuo 2025 metų pradžios Kroatijos keliuose jau žuvo 228 žmonės. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų