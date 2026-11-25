Kinijos Džangdziakou mieste surengtu bandymu gamintojas siekė pademonstruoti ne tik automobilio kėbulo konstrukcijos tvirtumą, bet ir saugos sistemų veiksmingumą.
„Lynk & Co“ duomenimis, automobilio konstrukcija nebuvo smarkiai deformuota, o automobiliui verčiantis keleivius turėtų apsaugoti šoninės oro užuolaidos, kurios slėgį gali išlaikyti ilgiau nei šešias sekundes.
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Po smūgio automatiškai buvo atjungta aukštosios įtampos elektros sistema. Gamintojo teigimu, baterijoje taip pat nepastebėta šiluminio nestabilumo požymių, nebuvo pažeistas ir degalų bakas.
Pastarasis aspektas svarbus dėl to, kad „Lynk & Co 07 GT“ turi iš tinklo įkraunamą hibridinę pavarą. Sportiškame universale sumontuotas 1,5 litro benzininis variklis su turbokompresoriumi, du elektros varikliai ir 28,3 kWh talpos baterija. Bendra hibridinės sistemos galia siekia apie 530 AG.
Nors tokia saugumo demonstracija padeda gamintojui atkreipti dėmesį į naują modelį, iš jos rezultatų negalima spręsti, kokius sužalojimus tokios avarijos metu patirtų automobiliu važiavę žmonės.
Objektyviau įvertinti automobilio saugumą leis standartizuoti „Euro NCAP“ arba C-NCAP bandymai, kurių metu vertinamos ne tik kėbulo deformacijos, bet ir keleivių patiriamos apkrovos, saugos diržų bei oro pagalvių veiksmingumas.
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