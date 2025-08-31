„Kareivio duona“ ant ratų: pamiršta vokiško „Hanomag Kommissbrot“ istorija

Dėl savo primityvios formos, primenančios kepaliuką pigios ruginės duonos, jis greitai gavo „Kommissbrot“ (liet. kareivio duona) pravardę. Tai buvo spartietiškas, bet masėms įperkamas automobilis, tapęs Vokietijos tarpukario simboliu.
Technologine prasme tai buvo paprastumo viršūnė. Gale sumontuotas vieno cilindro, 0,5 litro, 10 AG variklis suko galinius ratus.
Dėl siaurų padangų automobiliui nereikėjo diferencialo, o pakaboje – amortizatorių. Vietoj akumuliatoriaus ir starterio buvo naudojamas iš salono koja užvedamas mechanizmas.
Nors 370 kg sveriantis dvivietis automobilis pasiekdavo vos 60 km/val. greitį, jis sunaudodavo tik 4–5 litrus degalų šimtui kilometrų.
Automobilio išvaizda buvo tokia pat unikali. Dėl vienintelio priekinio žibinto jis pramintas „Ciklopu“, o kėbulas buvo vientisos formos be slenksčių.
Vidun buvo galima patekti tik per vieninteles duris keleivio pusėje. Dėl metalo trūkumo buvo sukurta net „Korbwagen“ versija, kuri buvo lengvesnė, greitesnė ir laikyta savotišku sportiniu rodsteriu. Taip pat buvo siūlomi sedano ir kabrioleto kėbulai.
Nepaisant visų trūkumų ir ankšto interjero, „Kommissbrot“ buvo komerciškai sėkmingas. Nuo 1925 iki 1928 metų buvo pagaminta beveik 16 tūkst. vienetų.
Dėl žemos kainos ir paprastumo jis tapo populiariausiu vieno cilindro automobiliu tarpukario Vokietijoje ir įvykdė savo misiją – suteikė mobilumą tūkstančiams nuskurdusių gyventojų.
