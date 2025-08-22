Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Febi Auto Show

Jubiliejinei „Febi Auto Show“ parodai – išskirtinis automobilių fotografų dėmesys

2025-08-22 19:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 19:01

Artėjant jubiliejinei, penktajai automobilių kultūros parodai „Febi Auto Show 2025“, organizatoriai pastebėjo malonią tendenciją. Šiemet sulaukta daugiau nei 50 medijos atstovų paraiškų akreditacijai gauti. Tai ne tik renginio rekordas, bet ir ryškus ženklas, kad paroda tapo vienu svarbiausių automobilių entuziastų ir fotografų traukos taškų Baltijos šalyse.

Febi Auto Show (nuotr. Martin North)
37

Artėjant jubiliejinei, penktajai automobilių kultūros parodai „Febi Auto Show 2025", organizatoriai pastebėjo malonią tendenciją. Šiemet sulaukta daugiau nei 50 medijos atstovų paraiškų akreditacijai gauti. Tai ne tik renginio rekordas, bet ir ryškus ženklas, kad paroda tapo vienu svarbiausių automobilių entuziastų ir fotografų traukos taškų Baltijos šalyse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 23 dieną, Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje vyksianti paroda žada suburti geriausius modifikuotus, restauruotus ir išskirtinius automobilius, tačiau šiemet visas dėmesys krypsta ne tik į juos. Rekordinis fotografų, siekiančių įamžinti renginį, skaičius rodo augančią renginio svarbą ir kokybę.

„Esame maloniai nustebinti ir įkvėpti tokio didelio medijos susidomėjimo“, – teigia vienas iš „Febi Auto Show“ organizatorių Egidijus Levedauskas.

„Daugiau nei penkiasdešimt akreditacijos paraiškų – tai ne tik skaičius. Tai įvertinimas, parodantis, kad per penkerius metus mums pavyko sukurti renginį, kuris yra vizualiai įspūdingas, kokybiškas ir įdomus ne tik dalyviams, bet ir tiems, kas automobilių kultūrą mato per objektyvą. Fotografai yra tie, kurie pratęsia renginio gyvenimą socialinėje erdvėje, todėl jų gausa mums yra didžiausias komplimentas.“

Febi Auto Show 2024
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Febi Auto Show 2024

Įvertins jų darbą ne tik patiktukais

Pasak organizatorių, toks fotografų aktyvumas atspindi ir bendrą automobilių kultūros augimą. Iki smulkmenų išpuoselėti automobiliai tapo meno kūriniais, o jų įamžinimas – atskira fotografijos meno šaka. Būtent parodos tampa ta vieta, kur susitinka abiejų sričių entuziastai – išskirtinių automobilių savininkai ir jų kūrinių metraštininkai.

Siekiant atsidėkoti už jų indėlį ir laiką, kiekvienas akreditacijas gavęs medijos atstovas sulauks dovanų krepšelio, kuris bus tarsi organizatorių padėka kiekvienam į renginį atvykusiam fotografui.

„Suprantame, kad fotografo darbas parodoje yra sunkus – tenka dirbti sudėtingomis apšvietimo sąlygomis, ieškoti geriausio kampo minioje žmonių. Norime, kad jie jaustųsi vertinami ir laukiami, todėl kiekvienam akredituotam fotografui įteiksime dovanų krepšelį. Tai mūsų padėka už tai, kad jie skiria savo laiką ir talentą įamžinti jubiliejinės parodos akimirkas“, – sako E. Levedauskas.

Kartu pašnekovas taip pat primena, kad visi patvirtinimą gavę medijos atstovai nepamirštų užsukti prie organizatorių stendo ir atsiimti jiems paruoštų dovanų.

Febi Auto Show 2022
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Febi Auto Show 2022

Paroda – nemokama

Nors „Febi Auto Show“ parodos mastelis sulig kiekvienais metais auga, tačiau organizatorių požiūris visuomet išlieka nepasikeitęs. Kaip ir anksčiau, „Febi Auto Show 2025“ paroda, tiek savo automobilius demonstruosiantiems dalyviams, tiek parodos svečiams – nemokama.

Belieka tik viena – pasižymėti kalendoriuje datą ir susitikti jau šį šeštadienį, rugpjūčio 23-iąją, Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje.

