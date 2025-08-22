Automobilio SPA: kaip pasiekti parodinį blizgesį savo garaže?

Būtent tokiomis akimirkomis geriausia kreiptis į profesionalus. Artėjant penktajam, jubiliejiniam „Febi Auto Show 2025“ renginiui, kuris rugpjūčio 23 d. vyks Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje ir suburs iki smulkmenų išpuoselėtus automobilius, patarimais apie kasdienę ir specializuotą automobilio priežiūrą sutiko pasidalinti vieno iš renginio partnerių – „Detailer place“ – atstovas Deividas Justinavičius.
Kelias į veidrodinį spindesį
Kėbulas – neabejotinai labiausiai matoma automobilio dalis. Kaip jį paversti nepriekaištingu? Pasak D. Justinavičiaus, pirmasis žingsnis visuomet yra teisingas kėbulo būklės įvertinimas, o tam automobilį reikia kruopščiai nuplauti. Tai galima padaryti ir savitarnos plovyklose. Po plovimo rekomenduojama kėbulą nusausinti specialiomis, drėgmę sugeriančiomis šluostėmis – tik tada aiškiai matysis visi įbrėžimai ir kiti defektai.
„Gilesniems įbrėžimams pašalinti paprastų priemonių gali neužtekti, todėl gali tekti kreiptis į poliravimo specialistus. Tačiau smulkesnes problemas galima išspręsti ir patiems“, – teigia ekspertas. Pastebėjus mažus juodus ar rudus taškelius, greičiausiai matote metalo dulkes arba nuo kelio dangos prilipusias smalos dėmeles. Jos lengvai pašalinamos specialiomis, purškiamomis priemonėmis.
Siekiant suteikti kėbului blizgesio, išryškinti spalvos sodrumą ir užmaskuoti smulkius įbrėžimus, naudojami vaškai. Jų pasirinkimas itin platus, tad prieš perkant verta pasikonsultuoti. Norint dar stipresnės apsaugos nuo saulės, įbrėžimų ir vandenį atstumiančio hidrofobinio efekto, rekomenduojama kėbulą padengti keraminėmis arba nano dangomis. Tai efektyvi priemonė, palengvinanti plovimą ir ilgiau išlaikanti automobilį švarų.
Dėmesys pojūčiams ir ilgaamžiškumui
Automobilio salonas – erdvė, kurioje praleidžiame daugiausiai laiko, o medžiagų įvairovė čia stebina: tekstilė, oda, plastikas, aliuminis, medis. Kiekviena iš jų reikalauja specifinės priežiūros.
Stipriai užterštam tekstiliniam audiniui prireiks efektyvių, didesnės koncentracijos valiklių ir giluminio valymo, todėl neturint patirties šį darbą geriau patikėti profesionalams. Mažesniems nešvarumams puikiai tinka purškiami apmušalų valikliai.
Odos priežiūra sudėtingesnė – ją reikia ne tik išvalyti, bet ir apsaugoti. Tinkamai nuvalyta oda turi atgauti matinę spalvą. Po šios procedūros odiniai paviršiai įtrinami specialiu kondicionieriumi, kuris suteikia elastingumo ir apsaugo nuo didžiausio priešo – saulės, kuri sausina paviršių ir skatina trūkinėjimą.
Plastikinių, aliuminio ir medinių detalių priežiūra paprastesnė – naudojami purškiami valikliai. Kokybiška priemonė paviršių nuvalo iš pirmo karto ir grąžina jam natūralią, gamyklinę išvaizdą. „Geros priemonės duoda gerą rezultatą, o valymas, kai jis veikia, tampa gera emocija. Tai lyg tikro automobilisto terapija“, – šypsosi D. Justinavičius.
Tikrų entuziastų vizitinė kortelė
Nors matomas rečiau, švarus variklio skyrius yra preciziškai prižiūrimo automobilio ženklas. Ekspertas rekomenduoja giluminį variklio plovimą patikėti specializuotoms plovykloms, kurios užtikrina saugumą ir tinkamą teršalų surinkimą.
Smulkesniems valymo darbams galima rinktis purškiamus variklio skyriaus valiklius, o plastikines detales atnaujinti universaliais valikliais ir padengti apsauginėmis priemonėmis, atstumiančiomis dulkes.
Išbaigtumo akcentas
Ratlankiai – vienas ryškiausių automobilio akcentų. Ant jų nusėdusios stabdžių kaladėlių ir kelio dulkės lengviausiai pašalinamos purškiamu ratlankių valikliu. Užpurškus jį prieš plovimą, cheminė reakcija su nešvarumais dažnai nuspalvina putas rausva spalva. Esant dideliam užterštumui, paviršių papildomai galima įtrinti šepečiu.
Padangų juodinimas – taip pat neatsiejama procedūros dalis. D. Justinavičius rekomenduoja paviršių pirmiausia nuvalyti, o tuomet kempinėle padengti specialia juodinimo priemone. Šiuolaikinėje pasiūloje galima rinktis tiek blizgų, tiek matinį efektą suteikiančius produktus.
Ką būtina turėti?
Iš beveik 4000 skirtingų produktų, esančių „Detailer place“ asortimente, D. Justinavičius išskiria „auksinę trijulę“, be kurios neapsieina daugelis automobilių entuziastų: kokybiška sausinimo šluostė, universalus įvairių paviršių salono valiklis ir efektyvus ratlankių valiklis.
Patarimų gausu, tad pats laikas jais pasinaudoti. O jei kyla papildomų klausimų ar norite išsamesnės konsultacijos, užsukite į „Febi Auto Show 2025“ Panevėžyje, rugpjūčio 23 d. Ten rasite ir „Detailer place“ komandą, pasiruošusią atsakyti į visus Jūsų klausimus.
