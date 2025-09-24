JAV automobilių rinka ant krizės slenksčio: situacija primena 2008-uosius

Rekordiškai išaugusios naujų ir naudotų automobilių kainos privertė pirkėjus imti vis didesnes ir ilgesnės trukmės paskolas.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Vidutinė paskolos suma JAV šiandien viršija 41 000 dolerių, o vidutinė mėnesinė įmoka siekia 745 dolerius. Beveik penktadalis pirkėjų kas mėnesį už automobilį moka daugiau nei 1000 dolerių.
Į rinką taip pat grįžo itin rizikingos 7 ir net 8 metų trukmės paskolos, kurios buvo beveik išnykusios po ankstesnės paskolų krizės.
Nemokumo lygis – aukščiausias nuo 2009-ųjų
Šios tendencijos pasekmės – akivaizdžios. Vėluojančių mokėti įmokas skaičius pasiekė lygį, nematytą nuo pat 2008-ųjų krizės, ir gerokai viršija pandemijos metu buvusius rodiklius.
Nerimą kelia tai, kad į bėdą patenka ne tik rizikingi klientai, bet ir turintys aukštesnį nei vidutinį kredito reitingą. Jie dabar vėluoja mokėti dvigubai dažniau nei prieš pandemiją.
Ypač pažeidžiami jauni (18–29 metų) pirkėjai. Automobilių konfiskacijų skaičius nuo 2022 iki 2024 metų pašoko 43 procentais.
Išeities nesiūlo ir naudotų automobilių rinka, kur kainos taip pat išlieka aukštos. Situaciją dar labiau blogina „neigiamos nuosavybės“ (angl. negative equity) fenomenas: kas ketvirtas automobilis, atiduodamas kaip pradinis įnašas, yra vertas mažiau, nei siekia jo paskolos likutis. Tai įkalina vairuotojus skolų cikle.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!