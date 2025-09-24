Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

JAV automobilių rinka ant krizės slenksčio: situacija primena 2008-uosius

2025-09-24 19:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 19:07

JAV automobilių rinkoje skamba pavojaus varpai. Naujausia Vartotojų federacijos (angl. Consumer Federation of America) ataskaita atskleidė, kad bendra amerikiečių skola už automobilius pasiekė stulbinančią 1,66 trilijono JAV dolerių sumą. Tačiau nerimą kelia ne tik pats skaičius, bet ir tendencijos, bauginančiai primenančios 2008 metų finansų krizės išvakares: augantis nemokumo lygis, ilgėjantys paskolų terminai ir rekordinis konfiskuojamų automobilių skaičius.

Automobilių salonas (nuotr. Unsplash.com)

JAV automobilių rinkoje skamba pavojaus varpai. Naujausia Vartotojų federacijos (angl. Consumer Federation of America) ataskaita atskleidė, kad bendra amerikiečių skola už automobilius pasiekė stulbinančią 1,66 trilijono JAV dolerių sumą. Tačiau nerimą kelia ne tik pats skaičius, bet ir tendencijos, bauginančiai primenančios 2008 metų finansų krizės išvakares: augantis nemokumo lygis, ilgėjantys paskolų terminai ir rekordinis konfiskuojamų automobilių skaičius.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Rekordiškai išaugusios naujų ir naudotų automobilių kainos privertė pirkėjus imti vis didesnes ir ilgesnės trukmės paskolas. 

REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Vidutinė paskolos suma JAV šiandien viršija 41 000 dolerių, o vidutinė mėnesinė įmoka siekia 745 dolerius. Beveik penktadalis pirkėjų kas mėnesį už automobilį moka daugiau nei 1000 dolerių.

REKLAMA
REKLAMA

Į rinką taip pat grįžo itin rizikingos 7 ir net 8 metų trukmės paskolos, kurios buvo beveik išnykusios po ankstesnės paskolų krizės.

Nemokumo lygis – aukščiausias nuo 2009-ųjų

Šios tendencijos pasekmės – akivaizdžios. Vėluojančių mokėti įmokas skaičius pasiekė lygį, nematytą nuo pat 2008-ųjų krizės, ir gerokai viršija pandemijos metu buvusius rodiklius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nerimą kelia tai, kad į bėdą patenka ne tik rizikingi klientai, bet ir turintys aukštesnį nei vidutinį kredito reitingą. Jie dabar vėluoja mokėti dvigubai dažniau nei prieš pandemiją.

Ypač pažeidžiami jauni (18–29 metų) pirkėjai. Automobilių konfiskacijų skaičius nuo 2022 iki 2024 metų pašoko 43 procentais.

Išeities nesiūlo ir naudotų automobilių rinka, kur kainos taip pat išlieka aukštos. Situaciją dar labiau blogina „neigiamos nuosavybės“ (angl. negative equity) fenomenas: kas ketvirtas automobilis, atiduodamas kaip pradinis įnašas, yra vertas mažiau, nei siekia jo paskolos likutis. Tai įkalina vairuotojus skolų cikle.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tarptautinis paskutinės bažnyčios automobilių miškas (nuotr. Organizatorių)
Automobilių miškas Nevados dykumoje: kaip vienas apverstas automobilis tapo turistų traukos centru

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų