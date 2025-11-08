Gerbėjų spaudimas suveikė: „Dodge Charger“ gavo įspūdingos galios variklį ir specialų „Burnout“ režimą

Ji gaus „Sixpack Scat Pack“ pavadinimą. Tai reiškia, kad vietoje tradicinio V8, automobilyje montuojamas naujasis 3,0 litrų šešių cilindrų „Hurricane“ variklis su dvejomis turbinomis. Galingiausia jo versija pasieks 410 kW (apie 557 AG) ir 720 Nm sukimo momentą.
Dinaminės charakteristikos atitinka „Muscle car“ statusą: įsibėgėjimas iki 100 km/val. trunka vos 3,9 sekundės, ketvirtis mylios (402 m) įveikiamas per 12,2 sekundės, o maksimalus greitis siekia 280 km/val.
Siekiant išlaikyti charakterį, automobilyje įdiegtos ir specializuotos funkcijos: starto kontrolė (Launch Control) ir priekinės ašies blokavimo sistema (Line Lock), leidžianti atlikti, liaudiškai tariant, burnout‘ą ir pašildyti galines padangas prieš agresyvų startą.
Nors gamintojas rekomenduoja šią funkciją naudoti tik lenktynių trasoje, akivaizdu, kad ji bus populiari ir gatvėse. Standartinėje įrangoje montuojama visų varančiųjų ratų pavara, tačiau ji turi galimybę visą galią perduoti tik galiniams ratams.
Užsakymai galingiausiai dvidurei „Sixpack Scat Pack“ versijai jau priimami, o pirmieji automobiliai klientus JAV pasieks dar šių metų gruodį. Kitos versijos, silpnesnė R/T ir keturduris „Sixpack“ sedanas, pasirodys 2026-ųjų pirmąjį ketvirtį. Palyginimui, elektrinis „Charger Daytona Scat Pack“ jau parduodamas nuo rugsėjo.
Be to, visi „Scat Pack“ versijų pirkėjai (tiek benzininės, tiek elektrinės) dovanų gaus profesionalaus vairavimo pamokas oficialioje „Dodge SRT“ vairavimo mokykloje.
