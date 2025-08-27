Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Prekybos susitarimo bomba: JAV ir ES svarsto abipusiai pripažinti automobilių standartus

2025-08-27 13:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 13:01

Naujame JAV ir Europos Sąjungos prekybos susitarimo projekte esanti viena eilutė gali sukelti didžiausius pokyčius automobilių pramonėje per šį šimtmetį. Joje kalbama apie galimą abipusį automobilių saugumo ir emisijų standartų pripažinimą, o tai reikštų, kad amerikietiški automobiliai galėtų būti parduodami Europoje be jokių pakeitimų, ir atvirkščiai. Ši idėja jau sukėlė audringą ekspertų ir saugumo gynėjų reakciją.

Chevrolet Silverado High Country Crew Cab (nuotr. gamintojo)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų agentūros „Reuters“ kalbinti ekspertai kol kas nesutaria, ką tiksliai tai reikštų. Pagal optimistinį scenarijų, gamintojai galėtų pardavinėti automobilius „tokius, kokie yra“, sutaupydami šimtus milijonų eurų homologacijos kaštams. Pagal atsargesnį vertinimą, būtų pripažįstami tik vienoje rinkoje atliktų testų rezultatai, tačiau automobilius vis tiek reikėtų pritaikyti vietos reikalavimams. Prekybos teisininkai pabrėžia, kad kol kas tai tik „siekinys“, o ne galutinis įsipareigojimas, dėl kurio dar vyks ilgos derybos.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Europoje ši idėja sukėlė pasipiktinimo bangą. Europos transporto saugumo tarybos (ETSC) vadovas Antonio Avenoso tai pavadino „balta vėliava kelių saugumui“, teigdamas, kad JAV standartai yra gerokai atlaidesni pėsčiųjų apsaugai (JAV neprivalomas automatinis avarinis stabdymas, atpažįstantis pėsčiuosius).

Aplinkosaugos lobistų grupė T&E buvo dar griežtesnė: „Komisija apsimeta, kad pavojingi monstrai-visureigiai kaip „RAM“ yra tokie pat saugūs ir švarūs kaip „Fiat 500“. Jei tai bus įgyvendinta, 20 metų pažanga saugumo ir taršos mažinimo srityse bus sunaikinta per naktį.“

Kol kas pagrindiniai automobilių gamintojai („Stellantis“, „General Motors“, „Ford“) situacijos nekomentuoja, o neatsakytų klausimų – gausybė. Ar taisyklės galiotų Meksikoje ar Kanadoje pagamintiems automobiliams? Ar tai paveiktų 25 metų taisyklę naudotų automobilių importui į JAV? Kaip tai derėtų su griežtais Kalifornijos taršos reikalavimais?

Vis dėlto, rinkos analitikai ramina, kad net ir pasikeitus taisyklėms, europiečiai vargu ar puls pirkti didelių ir neekonomiškų amerikietiškų visureigių dėl skirtingo skonio, didesnių degalų kainų ir siauresnių kelių. Tačiau šis susitarimas galėtų atverti duris JAV pagamintiems elektromobiliams, pavyzdžiui, „Cadillac“, kurie jau seniai planuoja plėtrą Europos rinkoje.

Į viršų