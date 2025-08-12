Penkių vaikų tėvo kova su netvarka automobilyje tapo interneto sensacija

Didelio internautų susidomėjimo sulaukęs klipas atskleidžia, su kokiais švaros iššūkiais susiduria gausios šeimos, automobiliu keliaujančios su mažais vaikais.
Vaizdo įrašo autorius, socialiniame tinkle pasivadinęs „ItsJuanDude“, pasidalino savo septynviečio „Chevrolet Suburban“ visureigio valymo procesu. Automobilio, kuriuo keliauja jis, žmona ir penki vaikai, salono būklė išties primena chaosą.
Kaip matyti ir kituose autoriaus klipuose, šeima kelionių metu automobilyje valgo greitąjį maistą, pavyzdžiui, bulvytes ir mėsainius.
Dėl šios priežasties automobilio grindys yra gausiai nuklotos trupiniais ir bulvyčių likučiais, kurių dalis pateko net po plastikinėmis salono apdailos detalėmis. Ant grindų taip pat mėtosi popierinės ir plastikinės pakuotės, o durelių ertmėse matyti riešutų kevalai.
Sudėtingam valymo procesui vyras pasitelkė ne tik siurblį, bet ir oro kompresorių, kurio suspausto oro srove išpūtė trupinius iš sunkiai pasiekiamų vietų. Po to jis nupoliravo salono ekranus, nuvalė langus, sėdynes ir kitas kėbulo dalis.
Vaizdo įrašas sulaukė audringos reakcijos – jis surinko daugiau nei 100 tūkstančių „patinka“ paspaudimų ir beveik 2500 komentarų.
Dauguma komentuojančiųjų teigė esantys nustebinti tokia automobilio būkle, ypač atsižvelgiant į tai, kad „Chevrolet Suburban“ nėra pigus automobilis.
Jo kaina JAV prasideda nuo 62 000 dolerių (apie 54 000 eurų), o pagal vaizdo įraše matomą įrangą, pavyzdžiui, gale sumontuotus ekranus, galima daryti prielaidą, kad tai nėra pati pigiausia modelio komplektacija.
