Lietuvių pamėgtas amerikietiškas visureigis sulauks naujos pamainos: pasakė ko galima tikėtis

Ankstesnis „Stellantis“ vadovas Carlosas Tavaresas buvo paskelbęs 2026-uosius „paskutine stotele“ ilgaamžiam „Dodge Durango“ modeliui. Tačiau naujoji koncerno vadovybė, panašu, nusprendė perrašyti scenarijų.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Paskelbta ne tik apie milžiniškas investicijas į JAV gamyklas, bet ir apie tai, kad dabartinis, jau 15 metų gaminamo „Durango“, gamyba ne tik nebus stabdoma, bet ir tęsis iki pat 2029-ųjų. Maža to – nuo 2026-ųjų jis bus siūlomas išskirtinai tik su V8 varikliais.
Šis sprendimas – tai dalis platesnės, 13 milijardų dolerių vertės „Stellantis“ investicijų programos JAV ir aiškus signalas apie radikalų posūkį nuo ankstesnio vadovo Carloso Tavareso griežtos elektrifikacijos strategijos. Panašu, kad „Dodge“ markėje vairą vėl perėmė benzingalviai, o jų prioritetas – ne baterijos, o cilindrai.
Tačiau didžiausia staigmena – variklių gama. Siekiant išlaikyti pirkėjų susidomėjimą senstančiu modeliu iki pat naujos kartos pasirodymo, „Stellantis“ priėmė drastišką sprendimą.
Nuo 2026-ųjų modelio metų po „Durango“ gaubtu liks tik V8 varikliai. Baziniu modeliu taps 5,7 litro „Hemi“ V8, generuojantis 395 AG, o gamos viršūnėje išliks brutalusis „SRT Hellcat“ su 6,2 litro kompresoriniu „Hemi“ V8, pasiekiančiu 710 AG ir 874 Nm. Šešių cilindrų variklių bus visiškai atsisakyta.
Tai reiškia, kad dabartinė, trečioji „Durango“ karta taps tikra ilgaamžiškumo rekordininke.
Kai 2029 metais pagaliau pasirodys jos įpėdinis, šis modelis bus gaminamas jau 19 metų. Sunkiai suvokiamas skaičius šiuolaikinėje automobilių pramonėje.
Kol kas apie naująją kartą žinoma nedaug. „Stellantis“ patvirtino, kad investuos 130 milijonų dolerių į Detroito Jeffersono gamyklos paruošimą jos gamybai, kuri turėtų prasidėti 2029 metais. Dabartinė karta, priminsime, dalijasi platforma su „Jeep Grand Cherokee“ (WK2).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!