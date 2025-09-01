Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Florida paskelbė karą greičio mėgėjams: naujas įstatymas dešimtis vairuotojų pasiuntė už grotų

2025-09-01 16:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 16:01

Floridos valstijoje (JAV) nuo liepos pradžios įsigaliojo naujas, itin griežtas įstatymas, pramintas „Super greičio mėgėjų“ vardu. Jis skirtas kovoti su ekstremaliu greičio viršijimu ir numato iki 30 dienų laisvės atėmimo bausmę bei 500 JAV dolerių baudą jau už pirmą nusižengimą.

Policijos automobilis JAV

0

Pagal naują tvarką, tokia bausmė gresia vairuotojams, kurie viršija leistiną greitį 50 mylių per valandą (apie 80 km/val) arba važiuoja greičiau nei 100 mylių per valandą (apie 161 km/val.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra" rubrikoje.

Vien per pirmąjį mėnesį pareigūnai pagal naująjį įstatymą nubaudė per 70 vairuotojų. 49 iš jų lėkė didesniu nei 161 km/val. greičiu, o dar 22 viršijo leistiną greitį daugiau nei 80 km/val..

Įdomu tai, kad apie pusė visų pažeidimų užfiksuota Volusijos apygardoje, kurioje yra ir garsioji Deitonos lenktynių trasa.

Tarp pažeidėjų pasitaikė ir „rekordininkas“, kuris leistiną greitį viršijo net 95 myliomis per valandą (153 km/val.) ir skriejo 155 mylių per valandą (apie 249 km/val.) greičiu.

Vairuotojų pasiteisinimai taip pat nestokojo išradingumo: vienas teigė skubėjęs į darbą, o kitas manė, kad policijos pareigūnas nori su juo lenktyniauti.

Floridos greitkelių patrulio atstovė spaudai vietos televizijai pripažino, kad tokio didelio sulaikytųjų skaičiaus nesitikėjo niekas.

Prognozuojama, kad ateinančiais mėnesiais pažeidėjų skaičius tik augs, todėl keliaujantiems šioje valstijoje reikėtų būti itin atidiems.

