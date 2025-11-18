Elektrinė „M“ era prasideda: Tenerifėje užfiksuoti pirmieji „Neue Klasse“ pagrindu sukurti BMW sportiniai modeliai

Šie bandymai atskleidžia ir įdomią BMW strateginę dilemą. Spėliojama, kad naujieji modeliai atsisakys įprasto „i“ žymėjimo, taip pabrėžiant, kad tai pirmiausia yra „M“ automobiliai, ir tik po to – elektromobiliai.
Vis dėlto Miuncheno rinkodaros specialistų laukia galvosūkis. Kaip atskirti elektrinį sedaną nuo benzininio „M3“? „BMW M“ vadovas Frankas van Meelas patvirtino, kad naujos kartos sportinis sedanas su legendiniu šešių cilindrų benzininiu varikliu taip pat išliks gamoje, todėl painiava pavadinimuose atrodo neišvengiama.
Tuo tarpu su „X3 M“ viskas paprasčiau – šio modelio benzininės versijos tęstinumas nenumatytas, tad elektrinis variantas liks vieninteliu pasirinkimu sportiško vidutinio dydžio SUV segmente.
Nors prototipai kruopščiai užmaskuoti, pro kamufliažą jau ryškėja agresyvūs „M“ divizijos bruožai: gerokai praplatintos ratų arkos, masyvūs buferiai ir didelio skersmens ratlankiai, slepiantys galingą stabdžių sistemą.
Techninės detalės kol kas laikomos paslaptyje, tačiau tikimasi, kad galia bus įspūdinga. Jei standartinis „iX3 50 xDrive“ turėtų siūlyti apie 470 AG, tai tikrieji „M“ modeliai, ekspertų vertinimu, turėtų artėti prie 700 arklio galių ribos.
Pirmasis „Neue Klasse“ šeimos narys, standartinis 3 serijos sedanas (tikėtina, pavadintas i3), rinkoje turėtų pasirodyti jau kitais metais. Tuo tarpu aštriausių pojūčių mėgėjams teks palaukti šiek tiek ilgiau: prognozuojama, kad elektriniai „M3“ ir „X3 M“ į gatves išriedės 2027 metais.
