BMW vadovas perspėja ES: „Benzininių variklių draudimas sukels šoką“

Kalbėdamas su „Focus“ leidinio žurnalistais, O. Zipse perspėjo, kad toks žingsnis ne tik pakenktų Europos pramonei, bet ir sukurtų naujas priklausomybes, kurios dabartinėje geopolitinėje situacijoje yra itin pavojingos.
BMW pasiekė tikslus be baudų
BMW vadovo žodžiai įgauna ypatingą svorį, nes koncernas demonstruoja puikius rezultatus, laikydamasis visiškai kitokios strategijos nei konkurentai. Užuot stačia galva nėrusi į elektromobilumą, BMW laikosi technologinio neutralumo principo ir siūlo visas pavarų rūšis pagal klientų poreikius.
Ir ši strategija veikia. Per pirmuosius devynis 2025 metų mėnesius BMW grynųjų elektromobilių pardavimai augo 10 proc., o iš tinklo įkraunamų hibridų – net beveik 28 proc. Bendrai elektrifikuoti modeliai sudarė 26,2 proc. visų koncerno pardavimų. Europoje šie skaičiai dar įspūdingesni – čia jie kartu pasiekė 41 proc. rinkos dalį.
„Dėl šių solidžių rezultatų mes esame visiškai tikri, kad pasieksime šių metų Europos CO₂ parko tikslus“, – pareiškė O. Zipse. Jis pabrėžė, kad BMW, skirtingai nei kai kurie konkurentai, tai pasieks nemokėdama jokių baudų ir nesijungdama į kreditų pirkimo sandorius su kitais gamintojais.
Ragino įtraukti ir klimatui neutralius degalus
Pasak O. Zipse, norint pasiekti realių klimato kaitos tikslų, būtina vertinti visą automobilio CO₂ pėdsaką, nuo gamybos iki eksploatacijos, ir į skaičiavimus įtraukti klimatui neutralius degalus, tokius kaip HVO100.
„Tai leistų atsižvelgti į skirtingus rinkų poreikius ir nevienodą infrastruktūros plėtrą bei apsaugotų Europos darbo vietas ir pramonės stiprybes. Svarbiausia, tai atneštų realią CO₂ naudą“, – ragino BMW vadovas.
Jis taip pat kritikavo ES projektinį pasiūlymą, kuris įpareigotų įmones pirkti vien elektromobilius. Pasak jo, komerciniai parkai yra priklausomi nuo didelės ridos automobilių, o nepakankamai išvystyta įkrovimo ir vandenilio infrastruktūra iki 2030 metų tikrai nebus užtikrinta visose ES šalyse. Papildomi draudimai, anot O. Zipse, yra nereikalingi ir tik kenkia technologinei plėtrai.
