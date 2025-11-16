 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

BMW vadovas perspėja ES: „Benzininių variklių draudimas sukels šoką“

2025-11-16 09:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 09:00

BMW koncerno vadovas Oliveris Zipse pasiuntė griežtą žinutę Briuseliui, ragindamas Europos Sąjungą nedelsiant peržiūrėti ambicingus 2030 ir 2035 metų taršos tikslus. Pasak jo, nustatant galutinę datą vienai, šiuo metu sėkmingai veikiančiai technologijai (vidaus degimo varikliams), bus sukeltas šokas visai automobilių pramonei. 

BMW 5 serija (nuotr. gamintojo)

BMW koncerno vadovas Oliveris Zipse pasiuntė griežtą žinutę Briuseliui, ragindamas Europos Sąjungą nedelsiant peržiūrėti ambicingus 2030 ir 2035 metų taršos tikslus. Pasak jo, nustatant galutinę datą vienai, šiuo metu sėkmingai veikiančiai technologijai (vidaus degimo varikliams), bus sukeltas šokas visai automobilių pramonei. 

REKLAMA
0

Kalbėdamas su „Focus“ leidinio žurnalistais, O. Zipse perspėjo, kad toks žingsnis ne tik pakenktų Europos pramonei, bet ir sukurtų naujas priklausomybes, kurios dabartinėje geopolitinėje situacijoje yra itin pavojingos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

BMW pasiekė tikslus be baudų

BMW vadovo žodžiai įgauna ypatingą svorį, nes koncernas demonstruoja puikius rezultatus, laikydamasis visiškai kitokios strategijos nei konkurentai. Užuot stačia galva nėrusi į elektromobilumą, BMW laikosi technologinio neutralumo principo ir siūlo visas pavarų rūšis pagal klientų poreikius.

REKLAMA

Ir ši strategija veikia. Per pirmuosius devynis 2025 metų mėnesius BMW grynųjų elektromobilių pardavimai augo 10 proc., o iš tinklo įkraunamų hibridų – net beveik 28 proc. Bendrai elektrifikuoti modeliai sudarė 26,2 proc. visų koncerno pardavimų. Europoje šie skaičiai dar įspūdingesni – čia jie kartu pasiekė 41 proc. rinkos dalį.

„Dėl šių solidžių rezultatų mes esame visiškai tikri, kad pasieksime šių metų Europos CO₂ parko tikslus“, – pareiškė O. Zipse. Jis pabrėžė, kad BMW, skirtingai nei kai kurie konkurentai, tai pasieks nemokėdama jokių baudų ir nesijungdama į kreditų pirkimo sandorius su kitais gamintojais.

REKLAMA
REKLAMA

Ragino įtraukti ir klimatui neutralius degalus

Pasak O. Zipse, norint pasiekti realių klimato kaitos tikslų, būtina vertinti visą automobilio CO₂ pėdsaką, nuo gamybos iki eksploatacijos, ir į skaičiavimus įtraukti klimatui neutralius degalus, tokius kaip HVO100.

„Tai leistų atsižvelgti į skirtingus rinkų poreikius ir nevienodą infrastruktūros plėtrą bei apsaugotų Europos darbo vietas ir pramonės stiprybes. Svarbiausia, tai atneštų realią CO₂ naudą“, – ragino BMW vadovas.

Jis taip pat kritikavo ES projektinį pasiūlymą, kuris įpareigotų įmones pirkti vien elektromobilius. Pasak jo, komerciniai parkai yra priklausomi nuo didelės ridos automobilių, o nepakankamai išvystyta įkrovimo ir vandenilio infrastruktūra iki 2030 metų tikrai nebus užtikrinta visose ES šalyse. Papildomi draudimai, anot O. Zipse, yra nereikalingi ir tik kenkia technologinei plėtrai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų