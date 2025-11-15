Skaudi nelaimė Vilniuje: BMW partrenkė pėsčiąjį

Liudininkai sako, kad partrenktas žmogus kurį laiką gulėjo be sąmonės.
Dužo BMW stiklas
Atvykus medikams jis esą buvo sąmoningas, tačiau vis tiek buvo išvežtas į ligoninę.
Smūgis buvo gana stiprus, dužo BMW priekinis stiklas.
Visai netoli tos vietos, kur įvyko nelaimė, buvo pėsčiųjų perėja. Pirminiais duomenimis žmogus ėjo per gatvę ne per pėsčiųjų perėją, o netoli jos. Tuo metu pėsčiųjų perėjoje pėstiesiems degė raudonas šviesoforo signalas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!