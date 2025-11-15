 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Skaudi nelaimė Vilniuje: BMW partrenkė pėsčiąjį

2025-11-15 19:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 19:02

Vilniuje ties Antakalnio ir P. Širvio gatvių sankryža BMW partrenkė pėsčiąjį. Pranešimas apie incidentą gautas apie 18 val. šeštadienį.

Vilniuje BMW partrenkė pėsčiąjį (nuotr. Broniaus Jablonsko)
5

Vilniuje ties Antakalnio ir P. Širvio gatvių sankryža BMW partrenkė pėsčiąjį. Pranešimas apie incidentą gautas apie 18 val. šeštadienį.

REKLAMA
1

Liudininkai sako, kad partrenktas žmogus kurį laiką gulėjo be sąmonės.

Vilniuje BMW partrenkė pėsčiąjį
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje BMW partrenkė pėsčiąjį

Dužo BMW stiklas

Atvykus medikams jis esą buvo sąmoningas, tačiau vis tiek buvo išvežtas į ligoninę.

Smūgis buvo gana stiprus, dužo BMW priekinis stiklas.

Visai netoli tos vietos, kur įvyko nelaimė, buvo pėsčiųjų perėja. Pirminiais duomenimis žmogus ėjo per gatvę ne per pėsčiųjų perėją, o netoli jos. Tuo metu pėsčiųjų perėjoje pėstiesiems degė raudonas šviesoforo signalas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Avarija Vilniuje (tv3.lt koliažas)
Naktinės avarijos Vilniuje: BMW vairuotojas įpūtė beveik 2 promilės (7)
BMW avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje – BMW avarija: vairuotojas neblaivus, automobilis liko be ratų (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų