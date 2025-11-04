BMW išsigando, entuziastas sukūrė: parduodama ideali vienetinio BMW prototipo kopija

Tai automobilis, kurio gamybos „BMW M“ divizija taip ir neišdrįso pradėti, bijodama finansinės nesėkmės. Oficialiai buvo pagamintas tik vienas vienintelis prototipas, iki šiol saugomas BMW garažuose. Tačiau dabar Nyderlanduose parduodama jo ideali kopija – entuziastų sukurtas automobilis, atkurtas su neįtikėtinu kruopštumu.
E46 karta, laikoma viena geriausių M3 istorijoje, buvo gaminama tik kaip kupė ir kabrioleto pavidalu.
Sprendimas atsisakyti sedano ir universalo kėbulų ilgainiui tapo dideliu galvos skausmu entuziastams, norėjusiems suderinti M3 charakterį su praktiškumu. Būtent todėl retkarčiais atsirasdavo projektų, kai standartinis E46 universalas būdavo paverčiamas M3, sumontuojant visas originalias sportinio modelio detales.
Tačiau šis Nyderlanduose parduodamas egzempliorius yra kur kas daugiau nei eilinis projektėlis. Jo kūrėjų tikslas buvo ne sukurti savadarbį bolidą, o idealios būklės gamyklinio prototipo kopiją.
Išoriškai automobilis atrodo nepriekaištingai: sumontuotos visos originalios M3 kėbulo dalys, įskaitant platesnius sparnus, buferius, veidrodėlius ir ratlankius. Interjeras taip pat pedantiškai perkeltas iš originalaus M3. Rezultatas – automobilis, kurio beveik neįmanoma atskirti nuo vienintelio BMW sukurto prototipo.
Po variklio gaubtu – legendinis 3,2 litro šešių cilindrų S54B32 variklis, generuojantis 343 AG, tačiau yra vienas niuansas.
Nors visas automobilis atrodo kaip naujas, šis konkretus variklis jau yra nuvažiavęs 250 tūkst. kilometrų. Tačiau pirkėjui siūlomas ir sprendimas.
Pardavėjas kartu su automobiliu atiduoda visiškai naują S54 variklį. Už papildomą mokestį jis gali būti sumontuotas, kartu su nauju prietaisų skydeliu, ir automobilis taps praktiškai nauju.
Žinoma, tokia svajonė turi savo kainą. Už šį unikalų projektą prašoma 69 950 eurų. Tai milžiniška suma už, techniškai žiūrint, savadarbį automobilį, tačiau ji beveik prilygsta to meto naujo M3 E46 kupė kainai.
Neabejojama, kad entuziastas, svajojantis apie E46 M3 universalą, atsiras greitai. Tai – reta proga įsigyti automobilį, kuris atsako į klausimą „o kas būtų, jeigu būtų“.
