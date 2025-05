BMW ir „Tesla“ baterijas tiekianti bendrovė imasi automobilių gamybos: žada proveržį keliose srityse

Ši modulinė platforma pavadinta „Bedrock Chassis“ jau naudojama keliuose „Avatr“ ir „Mazda“ modeliuose. Be to, „CATL“ tikisi, kad nauja važiuoklė leis automobilių kūrimo laiką sutrumpinti iki vos 12–18 mėnesių.

Nuo baterijų iki automobilių gamybos

„CATL“ jau dabar tiekia baterijas tokiems automobilių milžinams kaip BMW, „Mercedes-Benz“, „Volkswagen“, „Tesla“, „Hyundai“, „Kia“, „Nio“ ar „Xpeng“. Dabar bendrovė imasi rimtesnio vaidmens automobilių pramonėje.

Gamintojas teigia, kad elektromobiliams skirta važiuoklė apima integruotą baterijų bloką, pavaros sistemą ir visus komponentus, reikalingus autonominėms vairavimo sistemoms.

„CATL“ teigia, kad platformos struktūra paremta trimatėmis „vėžlio šarvo“ savybėmis, kurios padeda efektyviau sugerti smūgius.

Ji gaminama iš itin stiprios plieninės konstrukcijos (2 000 MPa) ir aliuminio lydinio (600 MPa). Tai sumažina deformacijų riziką ir padidina saugumą.

Be to, integruoti saugumo sprendimai leidžia per 0,01 sek. nutraukti aukštos įtampos srovės tiekimą, per 0,2 sek. iškrauti likutinę energiją, sumažinant užsidegimo riziką, avarijos atveju karštosios dujos būtų nukreiptos per važiuoklės apačią, taip išvengiant gaisro išplitimo.

„CATL“ taip pat teigia atlikusi smūgio testus 120 km/val. greičiu – tai dvigubai viršija „Euro NCAP“ ar „IIHS“ reikalavimus. Gamintojas tvirtina, kad po bandymų baterija neužsidegė, nebuvo šiluminio nuotėkio, o keleivių erdvė liko beveik nepažeista.

Pirmieji klientai – „Avatr“ ir „Mazda“

Pirmasis elektromobilis, paremtas naująja platforma, bus „Avatr“ markės modelis. Prekės ženklas, kurį 2018 m. bendromis pastangomis įkūrė „Changan Automobile“, „CATL“ ir „Huawei“.

„CATL“ taip pat oficialiai patvirtino, kad „Bedrock“ platformą naudos „Mazda“, o tiksliau – Kinijoje veikianti bendra „Mazda“ ir „Changan“ įmonė, šiuo metu gaminanti „Mazda 6e“.