Automobiliai numeris vienas: Modeliai, kurie tapo kelrodėmis žvaigždėmis

Šį kartą norime Jums pristatyti automobilius, kurie tapo tam tikrų technologijų pionieriais, automobiliais, kurie pirmieji naudojo tam tikrą inžinerinį sprendimą, technologiją, variklį ar net pavarų dėžę.

Pirmasis automobilis – 1886 metai

Kadangi tai yra pirmūnų prezentacija, ją reikėtų pradėti nuo pirmojo automobilio – juk būtent jis pradėjo transporto priemonių revoliuciją.

„Benz Motorwagen“ tapo pirmuoju automobiliu pasaulyje, kurį sukūrė garsusis Karlas Benzas. Nors pirmasis automobilis turi labai mažai bendrų bruožų su moderniais analogais, tačiau būtent jam turime dėkoti už tai, jog galime džiaugtis šiais nepaprastais išradimais.

Keturios turbinos – 1991 metai

„Bugatti“ markės logotipas buvo klijuojamas tik ant pačių ekstravagantiškų pasaulio automobilių. To norėjo ne tik „Bugatti“ markės įkūrėjas, bet ir šio gamintojo gerbėjai, kurie tikėjosi, jog „Bugatti“ visuomet bus automobilių pramonės priekyje.

1991 metais pristatytas „Bugatti EB110“ tapo pirmuoju bendro naudojimo keliams skirtu automobiliu, kurio variklis buvo aprūpintas ne dvejomis, bet net keturiomis turbinomis. Įdomu, ar kada nors masinėje gamyboje išvysime mašiną, kurios variklio skyriuje tupės šešios turbinos?

„Drift“ režimas – 2016 metai

„Ford Focus RS“ - kompaktiškas ir labai greitas hečbekas, kuris į mūsų sąrašą pateko dėl labai elementarios priežasties – jis tapo pirmuoju automobiliu, kuris turėjo „Drift“ važiavimo režimą.

Ką jis daro? Pasirinkus „Drift“ režimą, didžioji dalis variklio išvystomos galios siunčiama į galinius ratus. Šis pokytis leidžia, tikrąją ta žodžio prasme, piešti saulutes iki tol, kol baigsis kuras ar suplyš padangos.

Borto kompiuteris – 1978 metai

Kiekvienas modernus automobilis turi vieną kuklų atributą – borto kompiuterį, kuriame rodoma ne pati svarbiausia, bet kiekvienam vairuotojui įdomi informacija.

Reikėtų paminėti, jog pirmasis mechaninis borto kompiuteris pasirodė 1958 metais, švediškame „Saab GT750“ automobilyje. Į „Cadillac Seville“ buvo montuojamas elektroninis borto kompiuteris.

Kintamo vožtuvų reguliavimo sistema – 1980 metai

Kintamo vožtuvų reguliavimo sistema labai dažnai asocijuojama su „Honda“ markės automobiliams. Vis dėlto, pirmasis automobilis, kuris turėjo šią unikalią technologiją, atkeliavo iš Italijos, o tiksliau - „Alfa Romeo“ gamyklos – tai „Alfa Romeo Spider“.

Įdomus faktas – pirmosios kintamo vožtuvų reguliavimo sistemos buvo sukurtos trečiame dešimtmetyje, vėliau šią technologiją tobulino „Porsche“ inžinieriai, tačiau „Alfa Romeo“ tapo pirmasis automobilių gamintojas, kuris kintamo vožtuvų reguliavimo sistemą panaudojo masinėje gamyboje.

Elektroninis degimas – 1968 metai

Dar vienas atributas, kurį galima surasti beveik kiekviename automobilyje. Net ir tuose, kurie neseniai atšventė 30 ar 40 metų jubiliejų.

Už šį išradimą turėtume dėkoti „Fiat“ specialistams, kurie pirmieji įdiegė elektroninį degimą į „Fiat Dino“, o vėliau ir į kitus modelius.

Pakraunamas hibridas – 2009 metai

Kinijos automobilių gamintojai labai dažnai peikiami dėl originalių idėjų stygiaus. Tačiau 2009 metais „BYD“ inžinieriai pademonstravo kryptį, kuria vėliau plauks didžiausi pramonės gigantai.

2009 metais „BYD“ pristatė pakraunamo hibrido technologiją, kuri buvo sumontuota į kompaktinės klasės „F3DM“ modelį.

V6 variklis – 1950 metai

Didžiulio darbinio tūrio varikliai yra amerikietiškų automobilių vizitinė kortelė. Anapus Atlanto gyvenantys automanai mėgsta galingus 6 arba 8 cilindrų motorus, tuo džiaugiasi ir didžiuojasi. Tačiau už pirmąjį V formos, 6 cilindrų variklį reikėtų dėkoti ne amerikiečiams, bet italams.

1950 metais „Lancia“ inžinieriai nusprendė pradėti masinę 6 cilindrų variklio gamybą, kurie iš pradžių atsidūrė „Lancia Aurelia“ modeliuose.

Funkcijų valdymas balsu – 2002

Japonijos automobilių gamintojai visuomet sugebėdavo demonstruoti technologinę pažangą tose srityse apie kurias daugelis net nepagalvotų.

Štai - „Infiniti Q45“ tapo pirmuoju automobiliu pasaulyje, kurio tam tikras funkcijas buvo galima valdyti balsu. Technologija, kurią dabar galime surasti kiekviename moderniame automobilyje.

8 laipsnių mechaninė dėžė – 1931 metai

Ar prisimenate dieną, kuomet „Porsche“ pristatė 7 laipsnių mechaninę dėžę? Mes prisimename.

Mes taip pat prisimename įvairiausius juokelius, jog netrukus pasirodys 8 laipsnių mechaninė dėžė, tačiau ši idėja jau buvo įgyvendinta 1931 metais „Maybach DS8“ automobilyje.

Kuro įpurškimas – 1952 metai

Daugelis galvoja, jog „Mercedes Benz“ buvo pirmoji kompanija, kuri į savo automobilius pradėjo diegti variklius su tiesioginiu kuro įpurškimu, tačiau tai nėra tiesa.

Pirmasis automobilis turėjęs tiesioginį kuro įpurškimą buvo „Goliath GP700“.

LED žibintai – 1998 metai

Neatsiejama modernių automobilių dalis - „LED“ žibintai, tiek priekyje, tiek gale. Kaip ir buvo galima tikėtis, šią stilingą technologiją pirmieji įdiegė italai – 1998 metais, pristatę „Maserati 3200 GT“.

Vienatūris – 1956 metai

„Fiat“ labai dažnai kritikuojamas dėl tam tikrų, ne visiems suprantamų sprendimų. Pavyzdžiui : „Fiat Multipla“ dizainas, tačiau ši kompanija labai stipriai prisidėjo prie automobilių pramonės raidos.

Viena iš kuklesnių pavyzdžių – 1956 metais debiutavęs pirmasis vienatūris pasaulyje – originalioji „Fiat 600 Multipla“.

Automatiškai aukštį reguliuojanti pakaba – 1955 metai

Daugelis prabangių automobilių dabar komplektuojami su orinės pakabos komplektais, kurie leidžia keisti kėbulo prošvaisos aukštį. Tuo tarp „Citroen“ šį triuką atliko žymiai anksčiau negu bet kuris kitas gamintojas.

Klimato kontrolė – 1964 metai

Amerikiečiai deivina aukščiausio lygio komfortą. Galbūt todėl JAV gamintojai buvo pirmieji, kurie pasiūlė ne vieną komforto įrangos naujovę. „Cadillac“ buvo vienas iš jų, kuris 1964 metais, „De Ville“ sedane pristatė klimato kontrolę.

Diskiniai stabdžiai – 1948 metai

Kartais sunku pagalvoti kas dedasi tam tikrų inžinierių galvose, kurie sugeba įgyvendinti pačias keisčiausias, didžiulio palaikymo nesulaukusias idėjas.

1948 metais „Chrysler“ inžinieriai pristatė automobilį, kuris turėjo diskinius stabdžius priekyje ir gale, ir pademonstravo kodėl gamintojai privalo skirti daugiau dėmesio stabdžių sistemai. Jeigu 1948 metais sukurta mašina turėjo visus keturis diskinius stabdžius, kodėl to negali tam tikri nauji modeliai?

Keleivio pagalvė – 1988 metai

Pirmoji saugos pagalvė buvo pristatyta 1973 metais – tai buvo vienas svarbiausių išradimų automobilių pramonės istorijoje.

Pirmosios saugos pagalvės nuo rimtesnių sužalojimų apsaugodavo tik vairuotoją. Tuo tarpu šalia sėdintis turėjo tikėtis, jog avarijos atveju liks gyvas.

„Porsche 944“ buvo pirmasis serijiniu būdu gaminamas automobilis, kuris avarijos atveju galėjo apsaugoti ne tik vairuotoją, bet ir šalia sėdintį keleivį.

Reguliuojama vairo kolonėlė – 1965 metai

Privalumas, kurio negali pasiūlyti kai kurie modernūs automobiliai. Tuo tarpu „Cadillac“ prieš kelis dešimtmečius parodė, jog keliomis kryptimis reguliuojamas vairas yra ne privalumas, bet būtinybė.

Navigacija – 1982 metai

Japonija ir technologijos – du neatsiejami dalykai. Devinto dešimtmečio pradžioje „Honda“ pristatė „Electro Gyrocator“ vardu pavadintą sistemą, kuri laikoma modernių navigacijų pradininkė.

Hečbeko kėbulas – 1939 metai

Populiariausias kėbulo tipas Europoje, kuriam silpnybę jaučia visi. Juk tai pats idealiausias kėbulo tipas, ar ne? Už tai turime padėkoti „Citroen“ specialistams.

Orinė pakaba – 1958 metai

Į sceną atskuba dar vienas „Cadillac“ kūrinys, kuris buvo pristatytas šešto dešimtmečio pabaigoje.

„Cadillac“ ieškodami kaip padidinti prabangiausių modifikacijų komfortą, sukūrė tai, kas dabar yra normalu S klasės „Mercedes Benz“ ar 7 serijos „BMW“.

Beraktė sistema – 1998 metai

Kiekviena S klasės karta pademonstruodavo tai, ko pasaulis dar niekados neregėjo. „W220“ kartos modelis išsiskyrė tuo, jog turėjo beraktę sistemą, kuri leisdavo automobilį atrakinti, užrakinti ar užvesti nenaudojant tradicinio raktelio.

Automobiliams skirta magnetola – 1929 metai

Ar įsivaizduojate savo keliones automobiliu visiškoje tyloje? Greičiausiai, kad ne. „Cadillac“ pristačiusi „La Salle“ automobilį didžiavosi, jog nuo šiol mašinoje sėdintis vairuotojas ir keleivis galės klausytis savo mėgstamų melodijų. Reikėtų pridurti, jog magnetola į „Cadillac“ automobilius būdavo montuojama tik už papildomus pinigus.

Penkių pavarų dėžė – 1948 metai

Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, „Lancia“ buvo vienas iš tų gamintojų, kuris demonstravo didžiulę pažangą. Vienas iš įdomesnių šios kompanijos išradimų buvo 5 laipsnių mechaninė pavarų dėže, kuri pirmą kartą buvo sumontuota į „Lancia Ardea“.

Greičio palaikymo sistema – 1957 metai

Jungtinėse Valstijose netrūksta ilgų, labai ilgų tiesiųjų, kurios driekiasi ne kelis šimtus, o tūkstančius kilometrų. Todėl nenuostabu, jog automatinė greičio palaikymo sistema buvo sukurta „Chrysler“ inžinierių, o panaudota „Imperial“ markės automobiliuose.

Vairo stiprintuvas – 1951 metai

Šis vairavimą palengvinantis išradimas prieš 30 metų buvo montuojamas ne į visus automobilius. Tuo tarpu „Chrysler“ priklausiusi „Imperial“ markė galėjo didžiuotis, jog gali palengvinti vairuotojų dalią, ypač tų, kurie didžiąją dalį praleidžia mieste.

Galinio vaizdo kamera – 1991 metai

Ar jau sakėme, jog Japonija ir technologijos yra du neatsiejami dalykai? Tuomet tai pakartosime dar kartą, nes „Toyota Soarer“ yra puikus pavyzdys.

Centrinis užraktas – 1982 metai

Jūsų tėtis, senelis ar net Jūs patys turėtumėte atsiminti automobilio užrakinimo procesą, kuomet norint tai padaryti reikėdavo įkišti raktą į durų spynelę. Dabar norint tai padaryti užtenka tiesiog paspausti vieną mygtuką.

Uždara aušinimo sistema – 1961 metai

Iki „Renault 4“ pasirodymo, automobilių vairuotojai nuolatos turėjo stebėti aušinimo sistemos skysčio lygį. Esant reikalui – aušinimo sistemą papildyti reikiamu skysčiu. „Renault“ pristačiusi mažąjį „4“ hečbeką – šią problemą išsprendė.

Priekiniai varomieji ratai – 1928 metai

Daugelis galvoja, jog „Citroen Traction Avant“ buvo pirmasis priekiniais ratais varomas automobilis, tačiau išnaršę milžinišką automobilių istorijos archyvą – sužinojome, jog pirmasis priekiniais ratais varomas automobilis buvo „Tracta“, kuris kaip ir „Citroen“ buvo sukurtas Prancūzijoje.

Generatorius – 1960 metai

Generatorius yra vienas svarbiausių komponentų, kuris leidžia mėgautis visų elektrinių sistemų darbu : elektra valdomais langais, magnetola, navigacija ir pan. „Plymouth Valiant“ buvo pirmasis automobilis pasaulyje, kuris gavo šį puikų prietaisą.

Kupė – kabrioletas – 1934 metai

Kėbulo tipas, kurį išpopuliarino „Mercedes Benz SLK“ bei „Peugeot 206 CC“. Nors daugelis šio kėbulo tipo sukūrimo laurus skiria „Mercedes Benz“, tačiau plojimus reikėtų skirti „Peugeot“ markės darbuotojams, kurie 1934 metais pristatę „401 Eclipse“, taip pat pristatė pirmąjį kupė – kabrioletą.

Rotorinis variklis – 1964 metai

„Mazda“ - rotorinių variklių pionierė? Iš dalies tai yra tiesa, tačiau „NSU“ buvo pirmoji kompanija, kuri realizavo šią idėją masinėje gamyboje.

Modernūs dyzeliai – 1997 metai

Kas yra modernus dyzelis? Tai yra dyzelinis variklis, kuris turi „Common-Rail“ įpurkšimo sistemą. O už šią sistemą mes visi turėtume padėkoti „Alfa Romeo“ inžinieriams, kurie pirmieji pademonstravo, jog dyzelinis variklis gali būti ne tik ekonomiškas, bet ir efektyvus.

Ant vairo esantys mygtukai – 1984 metai

Iki „300ZX“ pasirodymo 1984 metais, tam tikrų prietaisų valdymo mygtukai buvo išmėtyti skirtingose vietose. „300ZX“ tapo pirmuoju automobiliu, kuris leido ant vairo esančiais mygtukais pagarsinti muzikos garsumą ar pakeisti radijo stotį.

„CVT“ pavarų dėžė – 1958 metai

Japoniškų automobilių gamintojai dievina „CVT“ tipo dėžes. Jos veikia efektyviai, jų konstrukcija yra pakankamai paprasta. Be to, jos yra ilgaamžės. Deja, to paties nesinorėjo pasakyti apie pirmąją „CVT“ dėžę, kurią pristatė „DAF“ inžinieriai.

Dvi turbinos – 1981 metai

Kuo buvo žymus „Maserati BiTurbo“? Taip – Jūs esate visiškai teisūs – dėl variklių, kuriems kompaniją palaikė dvi turbinos.

Dyzelinis variklis su turbina – 1977 metai

Ar atsimenate dyzelinį variklį, kuris neturėjo turbinos? Ar atsimenate kaip ilgai turėdavote spausti akceleratoriaus pedalą, jog pasiektumėte 60 km/val. Greitį? „Mercedes Benz“ šią problemą išsprendė 1977 metais.

Dyzelinis variklis – 1936 metai

Už šį išradimą reikėtų dėkoti ne vienam, bet keliems gamintojams. Nors „Mercedes Benz“ tapo pirmoji kompanija, kuri pradėjo masinę dyzelinių motorų gamybą, tačiau prie šio tipo variklių tuo pačiu metu plušo „Citroen“, „Saurer“ bei „Peugeot“ inžinieriai.

Kompresorius – 1921 metai

Dar vienas apdovanojimas keliauja į „Mercedes Benz“ stovyklą. Oficialūs šaltiniai skelbia, jog pirmasis automobilis su kompresoriumi išriedėjo 1921 metais.

Oro pagalvės – 1973 metai

Kuomet pradedame kalbėti apie automobilių saugumą, daugelis greičiausiai pradeda galvoti apie „ Volvo“ ar „Saab“, tačiau šis išradimas pirmą kartą buvo pristatytas „Oldsmobile Toronado“ automobilyje.

Adaptyvi greičio palaikymo sistema – 1998 metai

Jus maloniai stebina „Tesla Model S“ gebėjimas automatiškai padidinti greitį ir esant reikalui jį sumažinti? Padėkokite „W220“ kartos „Mercedes Benz“, nes būtent šiame automobilyje buvo sumontuota pirmoji adaptyvi greičio palaikymo sistema.

Saugos diržai – 1959 metai

„Volvo Amazon“ buvo pirmasis automobilis pasaulyje, kuris turėjo saugos diržus. Iki šiol sakoma, jog būtent šis išradimas padėjo išgelbėti žymiai daugiau gyvybių negu bet kuri kita saugumo priemonė.

„Drive-ByWire“ sistema – 1987 metai

„Drive-By-Wire“ sistema leidžia atsakyti tradicinių stabdžių arba akceleratoriaus mechanizmų ir visą kontrolę perleisti elektronikai. „BMW 750iL“ buvo pirmasis automobilis, kuris turėjo elektronikos valdomą akceleratoriaus pedalą.