Kaip skelbia „The Sun“, aktoriui abiejuose inkstuose buvo aptikti akmenys. Dėl stiprių skausmų jis naktimis beveik nemiega, o per parą pavyksta pailsėti vos dvi valandas.
Prisipažino besijaučiantis siaubingai
Apie sveikatos problemas J. Buckley prabilo tinklalaidėje „Joe and James Fact Up“, kurioje kalbėjosi su kolega, aktoriumi Joe Thomasu (43 m.).
„Abiejuose mano inkstuose yra akmenų. Dabar jaučiuosi siaubingai. Viskas eina blogyn. Kūnas tiesiog byra. Mano kūnas tiesiog griūva“, – pasakojo aktorius.
Inkstų akmenys – tai kietos mineralų ir druskų sankaupos, susidarančios inkstuose. Vienas iš jų atsiradimo rizikos veiksnių yra nepakankamas vandens vartojimas. Didesni akmenys gali sukelti itin stiprius skausmus, o kai kuriais atvejais juos tenka skaldyti specialiomis smūginėmis bangomis.
Į ligoninę pateko praėjus savaitei po filmavimų
J. Buckley pasakojo, kad baigęs filmuoti trečiąją „The Inbetweeners“ kino juostą nusprendė daugiau dėmesio skirti savo sveikatai.
Aktorius pradėjo aktyviau sportuoti, daugiau vaikščioti su šunimi, vartoti vitaminus bei maisto papildus. Tačiau netrukus jo planus sujaukė netikėti sveikatos sutrikimai.
„Pirmąją savaitę po sugrįžimo gyvenau itin aktyviai. Vedžiojau šunį, sportavau, vartojau visus savo papildus, rūpinausi vitaminais ir kitais dalykais.
O po savaitės dėl inkstų akmenų atsidūriau ligoninėje“, – prisiminė jis.
Aktorius neslėpė, kad sveikatos problemos jį kamuoja jau kurį laiką.
„Dabar viskas atrodo taip akivaizdu. Ženklai buvo matomi jau seniai. Šiais metais turėjau įvairiausių sveikatos problemų. Tai tikrai nebuvo smagu“, – sakė J. Buckley.
Pasak jo, gydytojas ne kartą perspėjo, kad jis geria per mažai vandens, tačiau aktorius į šiuos įspėjimus nežiūrėjo pakankamai rimtai.
Filmavimų metu jis net juokaudavo iš kolegos Blake'o Harrisono (41 m.), kuris nuolat eidavo į tualetą. Tuo metu pats J. Buckley galėdavo nuo pat ryto iki sugrįžimo į viešbutį nė karto nepasinaudoti tualetu.
„Aš jam sakydavau: „Klausyk, bičiuli, tiesiog turiu puikią šlapimo pūslę.“ Pasirodo, tiesiog gėriau per mažai vandens. Štai kodėl man niekada nereikėdavo eiti į tualetą“, – pasakojo aktorius.
Dėl skausmų beveik nemiega
Šiuo metu aktorius svarsto galimybę atlikti inkstų akmenų skaldymo procedūrą, nes skausmai tapo sunkiai pakeliami. Pasak jo, dėl nuolatinio diskomforto jis praktiškai negali miegoti.
„Jie neleidžia man miegoti visą naktį. Negaliu užmigti. Šiuo metu mano miego valandos yra nuo septintos iki devintos ryto. Užmiegu tik tada, kai būnu visiškai išsekęs.
Negaliu taip toliau gyventi. Kadangi tai tęsiasi jau pusantros savaitės, gali būti, kad teks vykti ir tuos akmenis suskaldyti“, – kalbėjo jis.
J. Buckley pridūrė, kad labiausiai trokšta vieno – pagaliau atsikratyti skausmo.
„Tiesiog nebenoriu, kad man skaudėtų inkstus. Tai viskas“, – sakė aktorius.
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