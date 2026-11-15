Dėl apsinuodijimo alkoholiu į Vilniaus ir Kauno ligonines paguldyti trys nepilnamečiai

Policijos departamento duomenimis, apie 16.30 val. į Vilniaus ligoninę iš S. Stanevičiaus gatvėje esančio miškelio pristatytas ir paguldytas 2013 metais gimęs nepilnametis.
Surinkta medžiaga dėl fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymo.
Taip pat apie 21 val. į Vilniaus ligoninę iš Ozo gatvėje esančio parko dėl apsinuodijimo alkoholiu pristatyta 2012 metais gimusi nepilnametė. Įvykio aplinkybės aiškinamos.
Tą patį vakarą apie 21.55 val. Kybartuose rastas neblaivus 2009 metais gimęs nepilnametis. Jis dėl apsinuodijimo alkoholiu paguldytas į Kauno ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.