Neatsitiktinai vis labiau norisi ir įsisukti į šiltą megztinį, pasidaryti kvapnios garuojančios arbatos ir daugiau laiko skirti poilsiui. Jei organizmas siunčia tokius signalus, specialistai pataria jų neignoruoti. Sveikata dėkoja ne tik už nuveiktus darbus, bet ir kokybišką poilsį.
Atsitraukus nuo darbų ir reikalų pats metas ir naujam tv3.lt sveikatos testui. Išbandykite sėkmę, kiek klausimų šįkart pavyks atsakyti teisingai.
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Taip pat čia rasite dar vieną sveikatos testą. Naujas sveikatos testas pasirodo kiekvieną antradienį. Galite išmėginti ir kiek sunkesnių klausimų sveikatos testą.
Pabandykite išspręsti ir naujausią bendrųjų geografijos žinių testą, testą apie Lietuvoje žydinčius augalus, testą apie Lietuvos paukščius arba testą apie gamtos reiškinius.
O čia – testą apie Lietuvoje augančius grybus, testą apie rudenį ar pabandyti atpažinti Lietuvos medžius iš lapų.
Be to, besidomintiems automobiliais bus įdomu išspręsti auto testą. Naujas auto testas pasirodo kiekvieną sekmadienį.
Ir galbūt patiktų paspėlioti ketvirtadienio teste apie garsius žmones arba testą apie žinomus valgius, muzikos instrumentus, šokius, garsius filmus?
Taip pat pabandykite išspręsti testą apie literatūros personažus, Lietuvos kalvas ir piliakalnius, žinomas Lietuvos vietas arba Lietuvos ežerus.
Visi savaitės tv3.lt dienos testai – vienoje vietoje
Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:
Antradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testas, trečiadienio testas.
Taip pat siūlome kiekvieną dieną išmėginti naują kryžiažodį!
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