Šiuo metu įstaiga aktyviai ieško minėtų specialistų, o iki tol gimdyvės priimamos ligoninės padalinyje Josvainių gatvėje.
BNS rašė, kad rugsėjo pabaigoje Kauno ligoninės dalininkai – Sveikatos apsaugos ministerija ir LSMU – nusprendė, kad Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose gimdymai ir toliau bus priimami, tačiau buvo laikinai sustabdytas gimdymų priėmimas.
Tiesa, nuo pirmadienio Krikščioniškuose gimdymo namuose atnaujintos akušerijos dienos stacionaro paslaugos.
Taip pat toliau teikiamos ambulatorinės nėščiųjų konsultacijos, atliekami nėštumo patvirtinimo bei pirmojo, antrojo ir trečiojo nėštumo trimestrų ultragarsiniai tyrimai bei konsultuojamos ginekologinės pacientės, atliekami ginekologiniai ultragarsiniai tyrimai, organizuojami nėščiųjų kineziterapijos užsiėmimai baseine ir salėje.
Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu, komandoje liko dalis anksčiau gimdymo namuose dirbusių specialistų darbuotojų, tačiau kita jų dalis, sužinojusi apie planuotą įstaigos reorganizaciją, pasirinko išeiti į pensiją arba įsidarbinti kitose gydymo įstaigose.
Be to, Kauno ligoninė tuo metu formavo specialistų komandą ir akušerijos paslaugoms Josvainių gatvės padalinyje, todėl sprendimas išsaugoti abu filialus sukėlė papildomų sunkumų ieškant darbuotojų.
„Reorganizacija buvo pradėta šių metų pavasarį, paskui perkelti sprendimai į vasarą ir galiausiai į spalio 1 dieną. (...) Žmonės, kurie ten dirbo, planavosi savo ateitį, kur toliau eis dirbti, ar gal net eis į pensiją, (...) tai sukūrė tokias sudėtingas sąlygas išlaikyti veiklą“, – BNS paaiškino ministras.
„Pagrindas, stuburas komandos pasiruošęs darbuotis, dabar reikia tiktai suformuoti galutinai“, – pridūrė jis.
L. Kukuraitis pabrėžė, kad gimdymų priėmimas nebus atnaujintas tol, kol nebus užtikrintos saugios paslaugų teikimo sąlygos suformavus bent minimalią komandą, kuri galėtų užtikrinti visos paros darbą.
Kad būtų užtikrintas paslaugų teikimas, padalinyje turi nepertraukiamai budėti medicinos personalo komanda, kurią sudaro du gydytojai akušeriai ginekologai, gydytojas anesteziologas, gydytojas neonatologas, du akušeriai, naujagimių slaugytoja, anestezistė, operacinės slaugytoja ir slaugytojos padėjėja.
L. Kukuraitis teigė, kad atnaujinus gimdymų priėmimą bus ieškoma būdų dar labiau išryškinti Krikščioniškųjų gimdymo namų išskirtinumą ir apibrėžti jų vaidmenį šalies akušerinių paslaugų sistemoje.
„Jeigu ligoninėje yra du skirtingi akušeriniai skyriai, vadinasi, jie turi turėti savo išreikštą unikalumą kažkokį“, – sakė ministras.
Anot jo, Krikščioniškieji gimdymo namai jau dabar išsiskiria tuo, kaip priima šeimas, sudaro galimybes joms ilgiau apsistoti tiek nėštumo, tiek pogimdyminiu laikotarpiu.
„Krikščioniški gimdymo namai jau yra nacionalinis žaidėjas, turintis savo nacionalinį veidą ir dėl to nemažai šeimų atvažiuoja gimdyti ir iš visos Lietuvos. Tai būtent kaip dar labiau išreikšti tai, ką jie daro, ir sustiprinti tai“, – kalbėjo L. Kukuraitis.
Kaip skelbė BNS, dėl mažėjančio gimstamumo ir finansinių sunkumų anksčiau buvo planuota reorganizuoti Krikščioniškuosius gimdymo namus ir akušerijos paslaugas nuo spalio pradžios sutelkti Josvainių gatvėje.
Pernai buvo uždaryti Prano Mažylio gimdymo namai, jų veiklą integravus į minėtas dvi įstaigas.
Žinia apie planuotą dar vieną reorganizaciją tuomet sukėlė dalies visuomenės nepasitenkinimą.
Ministerijos teigimu, sprendimą išlaikyti akušerijos paslaugas Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose lėmė planuojamas bazinis akušerijos paslaugų finansavimo krepšelis ir kitos ligoninei pasiūlytos finansinio tvarumo priemonės.
Be to, LSMU Kauno ligoninėje bus steigiama Akušerijos ginekologijos klinika, apimsianti Miško ir Josvainių gatvėse veikiančių padalinių akušerijos ir ginekologijos veiklą.
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