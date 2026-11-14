Kroatijoje – pasipiktinimas dėl paciento mirties: šimtai žmonių išėjo į gatves

Praėjusį savaitgalį buvo sulaikyti keturi Zagrebo psichiatrijos ligoninės slaugytojai vyrai, įtariami sunkinančiomis aplinkybėmis nužudę 32 metų pacientą Kristianą Josipą Perisą, kuris į ligoninę buvo paguldytas psichozės būsenos.
Prokuratūros teigimu, slaugytojai įtariami „panaudoję perteklinę jėgą, pažeisdami medicinos standartus“.
Internete paviešintame aštuonių minučių trukmės vaizdo stebėjimo kamerų įraše matyti, kaip medicinos darbuotojai tramdo pacientą, kurio rankos ir kojos buvo pririštos prie lovos.
Įraše matyti, kaip darbuotojai daužo jam į krūtinę, spaudžia jo kūną ir laiko pagalvę ant veido. Taip pat ten buvo keli kiti sveikatos priežiūros darbuotojai, tarp jų, kaip pranešama, vienas gydytojas.
Vaizdo įrašas sukėlė visuomenės pasipiktinimą ir paskatino diskusijas apie elgesį su psichiatrijos pacientais. Ministras pirmininkas Andrejus Plenkovičius šį incidentą pavadino „nužudymu“.
Šeštadienį šimtai žmonių susirinko vienoje Zagrebo centro aikščių į studentų iniciatyva surengtą mitingą ir pagerbė K. J. Periso atminimą aštuoniomis tylos minutėmis.
„To niekada negalima pamiršti, kitaip viskas tik blogės“, – AFP sakė 20-metė studentė Lea, uždegdama žvakę tarp dešimčių kitų.
Sveikatos apsaugos ministrės Irenos Hrstić teigimu, ministerijos atliktas patikrinimas atskleidė „pažeidimų“ ir yra tęsiamas.
Ligoninės vadovas ir jos valdyba atsistatydino.
K. J. Periso šeima paskelbė, kad lapkričio 21 d. pagrindinėje Zagrebo aikštėje surengs dar vieną jo atminimo pagerbimo mitingą.
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