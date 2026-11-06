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Po sunkios ligos garsus dainininkas prabilo apie išgyventą siaubą: „Maniau, kad tai pabaiga“

2026-11-06 20:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 20:07
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Legendinis Velso dainininkas Tomas Jonesas (86 m.) išgyveno itin sudėtingą laikotarpį. Sunkiai susirgęs gripu atlikėjas buvo priverstas atšaukti dalį koncertų ir savaitę praleisti ligoninėje. Dabar muzikos legenda atvirai prabilo apie išgyventą baimę ir prisipažino, kad vienu metu manė, jog jo gyvenimas artėja prie pabaigos.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Legendinis Velso dainininkas Tomas Jonesas (86 m.) išgyveno itin sudėtingą laikotarpį. Sunkiai susirgęs gripu atlikėjas buvo priverstas atšaukti dalį koncertų ir savaitę praleisti ligoninėje. Dabar muzikos legenda atvirai prabilo apie išgyventą baimę ir prisipažino, kad vienu metu manė, jog jo gyvenimas artėja prie pabaigos.

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Spalio pabaigoje 86-erių atlikėjas buvo priverstas netikėtai nukelti kelis JAV vykusio koncertinio turo „Come Gather Round“ pasirodymus. Paaiškėjo, kad dainininką užklupo itin sunki gripo forma, dėl kurios jam prireikė medikų pagalbos, rašė Unilad.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tomas Jonesas

Savaitę ligoninėje praleidęs T. Jonesas apie išgyvenimus pirmą kartą atvirai papasakojo sugrįžęs į sceną. Kreipdamasis į susirinkusius gerbėjus, jis neslėpė, kad liga jį buvo gerokai išgąsdinusi.

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„Maniau, kad tai pabaiga“, – prisipažino atlikėjas, prisiminęs sunkiausias ligoninėje praleistas akimirkas, skelbia BBC.

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Vis dėlto net ir susidūręs su rimtais sveikatos sunkumais dainininkas nė akimirkai nenorėjo atsisakyti savo didžiausios gyvenimo aistros – muzikos.

Pasak T. Joneso, kai gydytojai pradėjo kalbėti apie jo išrašymą iš ligoninės ir tolesnį sveikimą, jis galvojo tik apie vieną dalyką – sugrįžimą į sceną.

„Privalau grįžti į sceną. Čia mano vieta. Negaliu be to gyventi, patikėkite manimi“, – sakė jis.

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Dėl ligos teko nukelti koncertus

Apie dainininko sveikatos problemas gerbėjai sužinojo spalio pabaigoje, kai buvo netikėtai nukelti jo koncertai Los Andžele ir San Diege.

Tuo metu socialiniuose tinkluose T. Jonesas pasidalijo žinute, kurioje paaiškino susiklosčiusią situaciją.

„Pastarąsias kelias savaites puikiai praleidau laiką – surengiau 20 koncertų ir dainavau nuostabiai publikai visoje JAV. Tačiau netikėtai mane užklupo sunkus gripas“, – rašė atlikėjas.

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Vėliau dėl gydytojų rekomenduoto papildomo poilsio jam teko nukelti ir trečiąjį koncertą Kalifornijoje, „Yaamava Resort & Casino“ komplekse.

Tai ne pirmas kartas, kai muzikos legenda susiduria su rimtais sveikatos iššūkiais. Anksčiau atlikėjui buvo atliktos abiejų klubų sąnarių keitimo operacijos, o 2018 metais jis kovojo su sunkia bakterine infekcija.

Nepaisant šių išbandymų, T. Jonesas ir toliau aktyviai koncertuoja, o jo balsas bei energija scenoje sulaukia gerbėjų pagyrų.

Dabar, išrašytas iš ligoninės ir vėl sugrįžęs prie mikrofono, 86-erių dainininkas dar kartą parodė, kokią svarbią vietą jo gyvenime užima muzika.

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