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TV3 naujienos > Žmonės

Prisimenate Rosą iš kultinio serialo „Draugai“? Pamatykite, kaip aktorius atrodo dabar

2026-11-06 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 11:25
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Milijonams žiūrovų jis visiems laikams išliks Rosu Geleriu iš kultinio serialo „Draugai“ (angl. „Friends“). Tačiau neseniai 60-ąjį gimtadienį atšventęs aktorius Davidas Schwimmeris šiandien atrodo gerokai kitaip nei prieš kelis dešimtmečius. Naujausios aktoriaus nuotraukos patraukė gerbėjų dėmesį – jose televizijos žvaigždę atpažinti nelengva.

Davidas Schwimmeris (nuotr. socialinių tinklų)
GALERIJA (9)

Milijonams žiūrovų jis visiems laikams išliks Rosu Geleriu iš kultinio serialo „Draugai“ (angl. „Friends“). Tačiau neseniai 60-ąjį gimtadienį atšventęs aktorius Davidas Schwimmeris šiandien atrodo gerokai kitaip nei prieš kelis dešimtmečius. Naujausios aktoriaus nuotraukos patraukė gerbėjų dėmesį – jose televizijos žvaigždę atpažinti nelengva.

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Šiandien D. Schwimmeris gerokai skiriasi nuo personažo, kurį žiūrovai pamilo garsiajame seriale, rašė Unian.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Davidas Schwimmeris

Lapkričio 2-ąją 60 metų sukaktį minėjęs aktorius gerbėjams iki šiol labiausiai pažįstamas kaip vienas iš šešių pagrindinių serialo „Draugai“ veikėjų. Vis dėlto jo karjera gerokai įvairesnė, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

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Be aktorystės, D. Schwimmeris užsiėmė ir režisūra. Dar filmuojant serialą „Draugai“, jis režisavo dešimt jo epizodų. Vėliau aktorius pasirodė įvairiuose televizijos ir kino projektuose, vaidino komedijose bei dramose, taip pat įgarsino animacinių filmų personažus.

Išgarsėjo seriale „Draugai“

1994 metais televizijos ekranuose pasirodęs serialas „Draugai“ netruko tapti vienu populiariausių visų laikų komedinių serialų.

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D. Schwimmeriui jame atiteko Roso Gelerio – kiek nerangaus, romantiško ir neretai į komiškas situacijas patenkančio vyro – vaidmuo. Aktorius šį personažą įkūnijo taip įtikinamai, kad jo vardas su Rosu buvo siejamas dar daugelį metų.

Vis dėlto įdomu tai, kad iš pradžių D. Schwimmeris nesutiko prisijungti prie projekto. Aktorius buvo atsisakęs pasiūlymo, tačiau vėliau persigalvojo. Galiausiai jis tapo pirmuoju aktoriumi, patvirtintu vienam iš pagrindinių serialo vaidmenų.

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Darbas seriale „Draugai“ jam atnešė pasaulinę šlovę ir nominaciją prestižiniams „Emmy“ apdovanojimams.

Tačiau kartu su milžinišku populiarumu atsirado ir naujų iššūkių. Aktoriui teko įrodinėti, kad jo talentas neapsiriboja vien komediniais vaidmenimis.

Asmeninį gyvenimą saugo nuo viešumos

Nors D. Schwimmeris yra viena geriausiai atpažįstamų televizijos žvaigždžių, apie savo asmeninį gyvenimą jis kalba retai.

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Dešimtajame dešimtmetyje aktorius palaikė romantiškus santykius su dainininke Natalie Imbruglia.

2010 metais jis vedė britų fotografę Zoe Buckman. 2011-ųjų gegužę porai gimė dukra Cleo. Vis dėlto po šešerių santuokos metų sutuoktiniai pranešė apie išsiskyrimą.

Praėjusių metų gruodį aktorius buvo pastebėtas leidžiantis laiką su už jį maždaug 30 metų jaunesne Eliana Jolkowski.

Kaip tuomet skelbė žurnalas „People“, pora buvo užfiksuota kartu vaikštinėjanti ir susikibusi už rankų.

Vėliau internete pasirodė ir daugiau bendrų jų nuotraukų, tačiau patys D. Schwimmeris ir E. Jolkowski viešai nekomentavo, kokie santykiai juos sieja.

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