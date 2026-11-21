Ž. Žvagulis socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo nostalgišku įrašu.
Žilvinas Žvagulis ilgisi žmonos
Jame atlikėjas prisiminė dainą „Sidabrinės akys“ ir neslėpė, kad užplūdusi nostalgija privertė pasiilgti žmonos.
Pasirodo, jau beveik mėnesį sutuoktiniams tenka leisti laiką atskiruose miestuose.
Kaip atskleidė Žilvinas, jis vienas gyvena Vilniuje, o Irena – Kaune.
„Toliau naršau archyvus ir prisiminiau dainą, nostalgija apėmė, beveik visą mėnesį gyvenu vienas, aš Vilniuj, Irena – Kaune...
Tai va, sėdžiu, klausausi ir ilgiuosi, Irena – gal šį savaitgalį jau grįžk namo?“ – rašė Ž. Žvagulis.
Tiesa, kiek anksčiau pati Irena buvo užsiminusi, kodėl šiuo metu daug laiko praleidžia Kaune.
„Dabar turiu dar vieną veiklą – Žilvinas atidarė naują šakotyną Kaune, todėl didžiąją laiko dalį praleidžiu ten. Man patinka tas nuolatinis judėjimas, nauji darbai, veiklos. Sėdėti namuose man tiesiog nesigauna“, – pasakojo Irena.