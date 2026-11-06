Dėl 1 įpročio Žilvinas Žvagulis nevengia žmonos Irenos patraukti per dantį: atskleidė, koks jis

Irena juokiasi, kad jos vyras Žilvinas Žvagulis per tiek kartu praleistų metų jau puikiai žino visus jos įpročius, rašoma pranešime spaudai.
Pasak atlikėjos, Žilvinas jų šeimoje yra tikras idėjų generatorius. Būtent jam dažniausiai gimsta įvairiausi sumanymai, o Irenai belieka nuspręsti, ar jiems pritarti.
Taip nutiko ir šįkart – Žilvinas pirmasis pradėjo rašyti naują kūrinį, o vėliau prie kūrybinio proceso prisijungė ir Irena.
„Žilvinas pas mus yra idėjų generatorius. Jis vis ką nors sugalvoja, pasiūlo, o aš jau sprendžiu, ar man ta idėja patinka. Šįkart patiko! Ir, matyt, per tiek metų kartu jis jau puikiai mane pažįsta, nes dainos žodžiai labai taikliai atspindi mano gyvenimą“, – juokiasi Irena.
„Sugrįšiu aš kada norėsiu“
Naujojoje dainoje skamba žodžiai „Mano laikas – tai laisvė, mano laisvė – tai aš“, o kita eilutė – „Sugrįšiu aš kada norėsiu“ – itin taikliai apibūdina vieną iš Irenos įpročių, dėl kurio Žilvinas ją nevengia patraukti per dantį.
„Žilvinas puikiai žino, kad man sunku nusėdėti vienoje vietoje. Man vis reikia kažkur važiuoti, kažką veikti, susitikti su žmonėmis ar pažaisti padelį. O dar ir vėluoti mėgstu! Kad ir kada pasakyčiau, jog grįšiu namo, dažniausiai vis tiek pavėluoju. Žilvinas mane dėl to vis patraukia per dantį. Tai, matyt, iš visų šitų mano įpročių ir gimė tokie dainos žodžiai“, – šypsosi atlikėja.
Irena neslepia, kad tiek ji, tiek Žilvinas į tokias situacijas žvelgia su humoru. Per daugelį metų sutuoktiniai vienas kitą puikiai pažino, todėl kasdieniai pašmaikštavimai jiems nėra naujiena.
Pastaruoju metu atlikėjos dienotvarkė tapo dar intensyvesnė. Be koncertų ir kitų veiklų, Irena nemažai laiko praleidžia Kaune, kur neseniai duris atvėrė nauja Žvagulių šeimos šakočių kepyklėlė.
„Dabar turiu dar vieną veiklą – Žilvinas atidarė naują šakotyną Kaune, todėl didžiąją laiko dalį praleidžiu ten. Man patinka tas nuolatinis judėjimas, nauji darbai, veiklos. Sėdėti namuose man tiesiog nesigauna“, – pasakoja Irena.
Country ritmai persikėlė ir į vaizdo klipą
Naujoji daina „Mano laikas“ išsiskiria country muzikos skambesiu. Pasak Irenos, vos išgirdus kūrinio melodiją tapo aišku, kokia kryptimi jis vystysis. Country stilistika natūraliai tapo ne tik dainos, bet ir jos vaizdo klipo pagrindu.
„Kai išgirdome melodiją, iškart buvo aišku, kad tai bus country stiliaus daina. Man toks skambesys labai patiko, todėl ir vaizdo klipą norėjosi sukurti atitinkamos nuotaikos. Taip natūraliai susidėliojo ir apranga, ir filmavimo vieta“, – pasakoja atlikėja.
Dainai sukurtas muzikinis vaizdo klipas buvo filmuojamas „Royal Horse“ žirgyne. Jame Irena pasirodo kartu su dviem šokėjomis, kurios jau yra tapusios neatsiejama jos koncertinių pasirodymų dalimi.
„Su merginomis dažnai kartu vykstame į koncertus, todėl buvo natūralu, kad jos dalyvaus ir šiame klipe. Kadangi daina country stiliaus, pasirinkome ir atitinkamus įvaizdžius, skrybėles, o žirgynas puikiai tiko visai idėjai“, – pasakoja dainininkė.
Filmavimo metu skrybėlės skraidė nuo galvų
Nors vaizdo klipo idėja buvo aiški, filmavimo dieną teko susidurti su tikru lietuvišku rudeniu. Oras nedžiugino, o stiprus vėjas ne kartą privertė nutraukti filmavimą ir taisytis aprangą.
„Oras mūsų tikrai nelepino. Buvo vėjuota, o mes visos su skrybėlėmis. Tai vienai nupučia, tai kitai! Teko jas vis gaudyti ir taisytis. Bet nuotaikos tai tikrai nesugadino, buvo daug juoko ir smagių akimirkų“, – filmavimą prisimena Irena.
„Nepaisant rudeniško oro išdaigų, kūrybinis procesas vyko sklandžiai“, – šypsosi Irena.
Nors dainos „Mano laikas“ žodžiai gimė iš asmeninių Irenos gyvenimo situacijų ir Žilvino pastebėjimų, kūrinyje atsispindi daugeliui artima mintis – noras turėti laiko sau, mėgstamoms veikloms ir laisvę būti savimi.
Naują Irenos Starošaitės dainą „Mano laikas“ ir jos vaizdo klipą nuo šiandien jau galima išgirsti bei išvysti internete:
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