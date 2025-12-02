Vyras sugalvojo keistą, bet veiksmingą triuką nutildyti kaimynus: internautai apstulbę

Jo išradingas ir kiek absurdiškas būdas priversti kaimynus nutilti tapo tikru „Instagram“ hitu. Žmonės ne tik juokiasi, bet ir prisipažįsta, kad panašų triuką patys norėtų išbandyti, rašoma mirror.co.uk.
Netikras šuo – tikras triukšmo sprendimas
Vyras, vardu Džekas, socialiniame tinkle „Instagram“ prisistatantis kaip @jackcoopxr, pradėjo savo istoriją prierašu „Tikra istorija“. Jis parodė vaizdo įrašą, kuriame sėdi lovoje, dirba su „iPad“ ir mėgina susikaupti, tačiau kaimynai jam nuolat trukdo.
Vaizdo įrašo viršuje jis parašė: „Kartais, kai mano kaimynai šiek tiek triukšmauja, apsimetu, kad turiu šunį, kurį erzina triukšmas, kad jie tada užsičiauptų“.
Ir tada prasideda tikras šou.
Džekas pradeda loti kaip įtikinamas šuo. Jis garsiai sušunka: „Sašimi, užsičiaupk!“. Tuomet vėl loja, staugia ir tęsia: „Sašimi! Kaimynai tave išgirs!“
Iš esmės, kaimynai girdi tik vyrą, kuris imituoja pikto šuns garsus ir šaukia ant įsivaizduojamo keturkojo. Tačiau triukas veikia – triukšmas buto kitame gale akivaizdžiai aprimsta.
Internautai plėšosi juokais
Džeko vaizdo įrašas akimirksniu sulaukė daugybės komentarų. Žmonės ne tik juokėsi, bet ir pridėjo savo interpretacijų.
Vienas komentatorius juokais rašė: „Brangusis, kaimynas vėl apsimeta šunimi.. Turime tylėti.“
Kita moteris pridūrė: „Sašimis yra špicas. Galiu tai įsivaizduoti.“
Dar viena pabrėžė, kaip įtikinamai Džekas suvaidina situaciją: „Man patinka, kaip jis žiūri į įsivaizduojamą šunį, tarsi jis iš tikrųjų ten būtų.“
Dar vienas komentaras tiksliai apibūdino triuko genialumą: „Geriausia tai, kad galite tai pradėti, kada tik norite.“
Net jei kaimynai suprastų – vis tiek būtų suglumę
Džekas komentaruose aiškino, kad šis triukas jam naudingas net ir tuo atveju, jei kaimynai suprastų, kad „šuo“ – tik jis pats.
„Ir net jei jie žinotų, kad lojate jūs, tai vis tiek juos priblokš“, – pajuokavo viena „Instagram“ vartotoja.
Pasak internautų, situacija tokia absurdiška, kad triukšmadariai tiesiog sustotų iš nuostabos – ir tikriausiai tai geriausia įmanoma baigtis.
