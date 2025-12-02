 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Vyras sugalvojo keistą, bet veiksmingą triuką nutildyti kaimynus: internautai apstulbę

2025-12-02 16:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-12-02 16:25

Kai gyvenate daugiabutyje, triukšmingi kaimynai gali tapti tikra kančia, ypač tuomet, kai bandote dirbti, kurti ar tiesiog pailsėti. Dauguma stengiasi išlaikyti ramybę – užsidėti ausines, klausytis muzikos ir tikėtis, kad triukšmas netrukus baigsis. Tačiau vienas vyras nusprendė elgtis visiškai kitaip.

Asociatyvi, daugiabutis, daugiabučiai, namas, NT, būstas (ELTA / Andrius Ufartas)

Kai gyvenate daugiabutyje, triukšmingi kaimynai gali tapti tikra kančia, ypač tuomet, kai bandote dirbti, kurti ar tiesiog pailsėti. Dauguma stengiasi išlaikyti ramybę – užsidėti ausines, klausytis muzikos ir tikėtis, kad triukšmas netrukus baigsis. Tačiau vienas vyras nusprendė elgtis visiškai kitaip.

12

Jo išradingas ir kiek absurdiškas būdas priversti kaimynus nutilti tapo tikru „Instagram“ hitu. Žmonės ne tik juokiasi, bet ir prisipažįsta, kad panašų triuką patys norėtų išbandyti, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netikras šuo – tikras triukšmo sprendimas

Vyras, vardu Džekas, socialiniame tinkle „Instagram“ prisistatantis kaip @jackcoopxr, pradėjo savo istoriją prierašu „Tikra istorija“. Jis parodė vaizdo įrašą, kuriame sėdi lovoje, dirba su „iPad“ ir mėgina susikaupti, tačiau kaimynai jam nuolat trukdo.

Vaizdo įrašo viršuje jis parašė: „Kartais, kai mano kaimynai šiek tiek triukšmauja, apsimetu, kad turiu šunį, kurį erzina triukšmas, kad jie tada užsičiauptų“.

Ir tada prasideda tikras šou.

Džekas pradeda loti kaip įtikinamas šuo. Jis garsiai sušunka: „Sašimi, užsičiaupk!“. Tuomet vėl loja, staugia ir tęsia: „Sašimi! Kaimynai tave išgirs!“

Iš esmės, kaimynai girdi tik vyrą, kuris imituoja pikto šuns garsus ir šaukia ant įsivaizduojamo keturkojo. Tačiau triukas veikia – triukšmas buto kitame gale akivaizdžiai aprimsta.

Internautai plėšosi juokais

Džeko vaizdo įrašas akimirksniu sulaukė daugybės komentarų. Žmonės ne tik juokėsi, bet ir pridėjo savo interpretacijų.

Vienas komentatorius juokais rašė: „Brangusis, kaimynas vėl apsimeta šunimi.. Turime tylėti.“

Kita moteris pridūrė: „Sašimis yra špicas. Galiu tai įsivaizduoti.“

Dar viena pabrėžė, kaip įtikinamai Džekas suvaidina situaciją: „Man patinka, kaip jis žiūri į įsivaizduojamą šunį, tarsi jis iš tikrųjų ten būtų.“

Dar vienas komentaras tiksliai apibūdino triuko genialumą: „Geriausia tai, kad galite tai pradėti, kada tik norite.“

Net jei kaimynai suprastų – vis tiek būtų suglumę

Džekas komentaruose aiškino, kad šis triukas jam naudingas net ir tuo atveju, jei kaimynai suprastų, kad „šuo“ – tik jis pats.

„Ir net jei jie žinotų, kad lojate jūs, tai vis tiek juos priblokš“, – pajuokavo viena „Instagram“ vartotoja.

Pasak internautų, situacija tokia absurdiška, kad triukšmadariai tiesiog sustotų iš nuostabos – ir tikriausiai tai geriausia įmanoma baigtis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

