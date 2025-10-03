Vismantė Benkunskienė parodė ūgtelėjusias dukras: pakomentuoti suskubo ir Oksana Pikul

Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje ji pasidalijo itin mielomis fotografijomis.
Parodė dukras
V. Benkunskienė paviešino kadrus su dukra Marcele ir Agota Ona.
Vienoje nuotraukoje Vismantė pozuoja sėdėdama ant sofos – ji laiko Marcelę, o ją šiltai apkabinusi vyresnioji dukra Agota.
Visos brangiosios Valdas Benkunsko moterys pasipuošusios baltos spalvos drabužiais.
„Pilnas glėbys brangiausio turto“, – rašė ji prie paviešintų kadrų su dukromis.
Šie kadrai sužavėjo daugelį Vismantės gerbėjų, kurie negailėjo gražių žodžių.
„Mielumas, grožis, kaip nuostabu“, – komplimentų negailėjo viena gerbėja.
„Mielumas neišpasakytas“, – rašė kita.
Tiesa, pakomentuoti suskubo ir Oksana Pikul, kuri paliko tris įsimylėjusio veiduko jaustukus.
Portalas tv3.lt primena, kad praėjusių metų gruodžio 31-ąją Benkunskai susilaukė antro vaikelio –dukros Marcelės.
Pora jau augina trejų metukų mažylę Agotą Oną. Nors ir dukrų gimimas apvertė jų gyvenimą, Vismantė neslepia, kad šis laikas jai – labai prasmingas.
„Prabėgo dar nedaug laiko, bet Agota tapo tokia didele sese. Kadangi vyras dabar privalo išeiti atostogų, jaukiai esame susidėlioję, kad vyras padėtų su vyresniąja, o aš su mažyle.
Kadangi kūdikis mažas, reikalauja mamos, per daug nesitarę pasidaliname darbelius. Stengiamės, kad darbotvarkė būtų disciplinuota.
Kadangi Agota laiko darželį, tai prioritetas yra suruošti, kad ši gautų tinkamų žinių“, – dar sausio gale naujienų portalui tv3.lt kalbėjo ji.
