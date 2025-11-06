 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Virtuvės šefas Deivydas Praspaliauskas parodė naujo restorano užkulisius: „Čia viskas bus autentiška ir nepakartojama“

2025-11-06 09:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 09:34

Ar restoranas per mėnesį – misija įmanoma? Būtent tai išsiaiškinti kvies šio šeštadienio TV3 žiniasklaidos grupės laida „Pasidaryk pats“. Laidos vedėjas Audrius Bružas kartu su žiūrovais turės neįtikėtiną progą pasidairyti vieno iš garsiausių Lietuvos virtuvės šefų Deivydo Praspaliausko naujojo restorano užkulisiuose. Ką dar reikės čia nuveikti, kad restorane jau būtų galima priimti svečius?

Deivydas Praspaliauskas naujojo restorano užkulisiuose (nuotr. stop kadras)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šįkart laidoje pamatysime, kaip A. Bružas susidurs su tikru restorano remonto įkarščiu. Tačiau D. Praspaliauskas išliks ramus – rezervacijos pilnos kelioms savaitėms į priekį.

„Neturime kito pasirinkimo – juk negalime nuvilti savo lankytojų“, – šypsosis šefas.

Restoranas ir parduotuvė Užupyje

Kaip ir Audrius, Deivydas savo restoraną ir parduotuvę yra įkūręs Vilniuje, Užupyje. Dabar jis nusprendė plėstis, todėl visai šalia savo garsiojo restorano „Amandus“ įkūrė dar vieną vietą gurmanams.

„Mūsų dabartinis įėjimas nieko nekalba – tu jį prakalbinsi“, – į Audrių kreipsis Deivydas, kviesdamas padėti atnaujinti restorano fasadą.

Restorano erdvių atsinaujinimas

Laidos žiūrovai pamatys, kaip atsinaujina garsaus restorano erdvės bei kokių kūrybinių sprendimų imasi Deividas. O taip pat išvysime, kaip jis planuoja išlaikyti autentišką senosios vaistinės dvasią.

„Palikome seną parketą – nuėmėme tris sluoksnius, bet nekeisime. Jis pasakoja savo istoriją. Čia viskas bus autentiška ir nepakartojama“, – pasakos virtuvės šefas.

Deividas nuoširdžiai dalinsis ne tik remonto rūpesčiais, bet ir kūrybos, darbo bei gyvenimo istorijomis. Ne visos jos lengvos, bet visos įkvepiančios.

Laida „Pasidaryk pats“ su didžiausiu malonumu imasi įvairiausių darbų kiekvieno namuose – tam, kad įkvėptų žiūrovus pokyčiams ir primintų svarbiausią pamoką. Kai darai – išmoksti, kai darai su kitais – pakeiti pasaulį.

Laida „Pasidaryk pats“ – šeštadieniais, 9.30 per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

