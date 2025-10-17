1 daiktą virtuvėje vadina paslėpta bakterijų bomba: kiti net nenumano, ką daro

Apie tai pasakoja Gintautas Meška, virtuvės įrenginių specialistas iš kulinero.lt. Jis taip pat dalinasi keliais patarimais, kaip užtikrinti ilgesnį pjaustymo lentelių tarnavimą ir palaikyti švarą.
Ne medžiaga lemia higieną, o priežiūra
Pasak G. Meškos, visos populiariausios pjaustymo lentelių medžiagos – medis, plastikas, bambukas ar stiklas – gali būti higieniškos, jei jos tinkamai prižiūrimos.
„Stiklas ir akmuo yra higieniškiausi, nes ant jų neatsiranda įpjovų ar įtrūkimų, tačiau jie greitai gadina peilius. Plastikas labiau praktiškas ir lengviau plaunamas, tačiau įpjovos gali tapti bakterijų židiniais.
Medinės ir bambuko lentelės turi natūralių antibakterinių savybių, todėl tinkamai prižiūrimos jos saugios“, – aiškina specialistas.
Pasak G. Meškos, teiginys, kad medinės lentelės yra mažiau higieniškos nei plastikinės, yra mitas.
„Tyrimai rodo, kad mediena natūraliai slopina bakterijų dauginimąsi. Bakterijos, patekusios į medieną, greitai žūsta, kai paviršius išdžiūsta. Tuo tarpu plastike jos gali ilgai išlikti įpjovose ir ten daugintis“, – sako ekspertas.
Pavojingiausia – žalia mėsa ir didelė drėgmė
Didžiausias bakterijų šaltinis pjaustymo lentelėms, pasak specialisto, yra kontaktas su žalia mėsa ir jos išskiriamomis sultimis.
„Įpjovos ir drėgmė tik padeda bakterijoms išlikti. Jei lentelę išplaunate ir išdžiovinate po kiekvieno naudojimo, rizika lieka minimali.
Bakterijos mėgsta šlapius paviršius ir maisto likučius – to ir reikėtų vengti“, – pataria G. Meška.
Kada laikas keisti pjaustymo lentelę?
Plastikines lenteles, pasak specialisto, rekomenduojama keisti kas metus arba kai jose atsiranda gilių įbrėžimų.
Medinės ir bambuko lentelės tarnauja ilgiau, tačiau, pasak specialisto, jas verta pakeisti, jei paviršius sutrūkinėja, pradeda pelyti ar ima skleisti kvapus.
„Geriausia – turėti kelias lenteles ir dalį jų reguliariai atnaujinti“, – sako G. Meška.
Kasdienai, anot eksperto, visiškai pakanka plauti lentelę karštu vandeniu su indų plovikliu, o po to gerai išdžiovinti.
„Po kontakto su žalia mėsa verta kartais dezinfekuoti – actu arba citrina su druska. Plastikinę lentelę galima dėti į indaplovę, bet medinės – negalima“, – primena jis.
Ekspertas pabrėžia, kad atskiri paviršiai skirtingiems produktams – būtinybė.
„Mėsai, žuviai, daržovėms ir duonai turėtų būti naudojamos atskiros lentelės. Taip bus išvengiama kryžminės taršos, kai bakterijos iš žalios mėsos patenka ant kitų produktų.
Paprasčiausia – naudoti skirtingų spalvų ar formų lenteles, kad nesumaišytumėte“, – sako G. Meška.
Auksinis patarimas
Kad medinė lentelė nesugertų nepageidaujamų kvapų, bakterijų ir nepelytų, ją būtina gerai nusausinti po kiekvieno plovimo ir laikyti vertikaliai, kad vienodai išdžiūtų iš abiejų pusių.
„Kartą per kelis mėnesius patepkite ją maistiniu aliejumi – tai apsaugos nuo drėgmės ir kvapų. Jei atsirado kvapas, pabarstykite druska, įtrinkite citrina ir nuplaukite“, – dalijasi patarimu G. Meška.
Anot specialisto, žmonės dažniausiai daro šias klaidas:
- plauna medines lenteles indaplovėje,
- laiko jas neišdžiovintas,
- netepa aliejumi,
- viską pjausto ant vienos lentelės.
„Šitos klaidos trumpina tarnavimo laiką ir didina bakterijų riziką. Tvarkingai plaunama, džiovinama ir laiku pakeista lentelė – pagrindas higienai virtuvėje“, – reziumuoja specialistas.
