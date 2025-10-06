Pjaustant svogūnus akys daugiau neašaros: kiti to nežino

Profesionalus šefas Ianas Suttonas, kulinarijos dėstytojas, atskleidė paslaptį, kaip pjaustyti svogūnus taip, kad nepravirktumėte. Jo patarimai pasirodė esantys pagrįsti patirtimi, rašoma dailymail.co.uk.
Šaldytuvas – pirmas ginklas prieš ašaras
Pasak I. Suttono, svarbiausia svogūnus gerai atšaldyti prieš pjaustymą.
„Nulupti daržoves visas, sudėti jas į sandarų indą ir laikyti šaldytuve, o tada pereiti prie pjaustymo kubeliais“, – aiškina jis.
Jis priduria, kad atvėsusius svogūnus galima perpjauti pusiau ir supjaustyti.
Šis žingsnis, anot jo, yra būtinas norint kontroliuoti ašaras sukeliančius junginius, kurie išsiskiria praduriant svogūno minkštimą.
„Šalta temperatūra sulėtina sieros junginių, kurie verčia verkti, išsiskyrimą“, – teigia I. Suttonas.
Aštrus peilis – didžiausias sąjungininkas
Šefas pabrėžia, kad tinkamo įrankio pasirinkimas yra toks pat svarbus kaip ir atvėsinimas.
„Pjaudami svogūnus, naudokite labai aštrų peilį. Taip pjūviai bus švaresni ir svogūno ląstelių sienelės bus mažiau pažeidžiamos“, – sako jis.
Būtent šių ląstelių pradurimas išskiria sieros turinčias chemines medžiagas, kurios sukelia akių dirginimą.
„Bukas peilis dažnai reiškia, kad virėjas per stipriai spaudžia, sutraiško svogūną ir suplėšo ląstelių sieneles. Aštrus peilis tai palengvins“, – paaiškina I. Suttonas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!