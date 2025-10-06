Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pjaustant svogūnus akys daugiau neašaros: kiti to nežino

2025-10-06 14:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-06 14:50

Daugelis iš mūsų bent kartą yra stovėję prie virtuvės stalo su peiliu rankoje, braukiant ašaras dėl aitriai pjaustomo svogūno. Nors internete gausu patarimų, kaip išvengti ašarų – nuo guminių akinių iki vandens čiaupo tekėjimo – pasirodo, profesionalai turi daug paprastesnį, bet veiksmingesnį būdą.

svogūnas (nuotr. stop kadras)

Profesionalus šefas Ianas Suttonas, kulinarijos dėstytojas, atskleidė paslaptį, kaip pjaustyti svogūnus taip, kad nepravirktumėte. Jo patarimai pasirodė esantys pagrįsti patirtimi, rašoma dailymail.co.uk.

2

Profesionalus šefas Ianas Suttonas, kulinarijos dėstytojas, atskleidė paslaptį, kaip pjaustyti svogūnus taip, kad nepravirktumėte. Jo patarimai pasirodė esantys pagrįsti patirtimi, rašoma dailymail.co.uk.

Šaldytuvas – pirmas ginklas prieš ašaras

Pasak I. Suttono, svarbiausia svogūnus gerai atšaldyti prieš pjaustymą.

„Nulupti daržoves visas, sudėti jas į sandarų indą ir laikyti šaldytuve, o tada pereiti prie pjaustymo kubeliais“, – aiškina jis.

Jis priduria, kad atvėsusius svogūnus galima perpjauti pusiau ir supjaustyti.

Šis žingsnis, anot jo, yra būtinas norint kontroliuoti ašaras sukeliančius junginius, kurie išsiskiria praduriant svogūno minkštimą.

„Šalta temperatūra sulėtina sieros junginių, kurie verčia verkti, išsiskyrimą“, – teigia I. Suttonas.

Aštrus peilis – didžiausias sąjungininkas

Šefas pabrėžia, kad tinkamo įrankio pasirinkimas yra toks pat svarbus kaip ir atvėsinimas.

„Pjaudami svogūnus, naudokite labai aštrų peilį. Taip pjūviai bus švaresni ir svogūno ląstelių sienelės bus mažiau pažeidžiamos“, – sako jis.

Būtent šių ląstelių pradurimas išskiria sieros turinčias chemines medžiagas, kurios sukelia akių dirginimą.

„Bukas peilis dažnai reiškia, kad virėjas per stipriai spaudžia, sutraiško svogūną ir suplėšo ląstelių sieneles. Aštrus peilis tai palengvins“, – paaiškina I. Suttonas.

