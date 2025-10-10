Įspėja dėl plintančios klastingos bakterijos: šiems žmonėms gali sukelti net mirtį

Pneumokokinė infekcija – tai liga, kurią sukelia bakterija Streptococcus pneumoniae, dar vadinama pneumokoku. Bakterija kolonizuoja žmogaus nosiaryklę ir yra perduodama lašeliniu būdu per orą, dažniausiai – kosėjant ar čiaudint. Nors kai kuriais atvejais bakterija žmogui nekenkia, susilpnėjus imuninei sistemai ji gali pažeisti įvairius organus: plaučius, ausis, sinusus, smegenų dangalus arba kraują, rašoma pranešime spaudai.
„Kūdikiams ir mažiems vaikams bakterija pavojinga dėl dar nesusiformavusio imuniteto, o vyresnio amžiaus žmonėms – dėl natūraliai silpnesnės imuninės sistemos. Be to, didesnę riziką sunkiai susirgti turi žmonės, sergantys lėtinėmis ligomis, tokiomis kaip cukrinis diabetas, širdies ar kvėpavimo takų ligos, onkologinės ligos bei ŽIV. Net rūkymas ir piktnaudžiavimas alkoholiu padidina tikimybę susirgti sunkia pneumokokine infekcija“, – sako sveikatos sprendimų centro „Antėja“ šeimos gydytoja Monika Indrašienė.
Pneumokokas gali sukelti įvairias infekcijas – nuo lengvų, pavyzdžiui, ausų uždegimo ar sinusito, iki labai sunkių, pavojingų gyvybei ligų – plaučių uždegimo, sepsio ar meningito.
„Pastarosios infekcijos itin pavojingos, nes gali labai greitai progresuoti ir sukelti rimtų komplikacijų ar net mirtį. Būtent todėl jų prevencija yra ypač svarbi“, – teigia gydytoja.
Veiksmingiausia prevencinė priemonė – vakcina
Veiksminga prevencinė priemonė nuo šios infekcijos – vakcina, padedanti organizmui iš anksto pasiruošti galimam susidūrimui su bakterija.
„Ji suaktyvina imuninę sistemą, kad ši gebėtų greitai atpažinti ir sunaikinti pneumokoką. Vakcina ne tik sumažina susirgimo riziką, bet ir ženkliai mažina komplikacijų, hospitalizacijų bei mirčių tikimybę. Be to, ji padeda stabdyti infekcijos plitimą visuomenėje, formuodama grupinį imunitetą“, – dėsto specialistė.
Pasak jos, vakcinacija yra saugi, plačiai naudojama visame pasaulyje, įtraukta į nacionalinius vaikų skiepijimų kalendorius.
Dažniausi šalutiniai reiškiniai – lengvas paraudimas, patinimas ar skausmas injekcijos vietoje. Kartais gali pasireikšti nedidelis karščiavimas ar bendras silpnumas, tačiau rimti nepageidaujami reiškiniai – itin reti.
„Imuniteto trukmė priklauso nuo vakcinos tipo. Šiuo metu Europoje naudojamos dviejų tipų vakcinos: konjuguotos ir polisacharidinės pneumokokinės infekcijos vakcinos. Konjuguotos vakcinos užtikrina ilgalaikę apsaugą, dažnai visam gyvenimui. Polisacharidinė vakcina taip pat suteikia efektyvią apsaugą, tačiau jos poveikis gali silpnėti po 5–10 metų, todėl kai kuriais atvejais rekomenduojama pakartotinė vakcinacija“, – dėsto M. Indrašienė.
Ragina nesibaiminti skiepų
Pneumokokinė vakcina gali būti skiepijama kartu su kitomis vakcinomis, tokiomis kaip sezoninė gripo ar COVID-19 vakcina. Jos suleidžiamos į skirtingas kūno vietas, todėl tai nemažina jų veiksmingumo ir nepadidina šalutinių reakcijų rizikos.
„Vienalaikis skiepijimas yra net patogesnis pacientams – jis leidžia greičiau įgyti imunitetą nuo kelių rimtų infekcijų, ypač prieš šaltąjį sezoną, kai sergamumas gripu ir kitomis kvėpavimo takų ligomis padidėja“, – teigia gydytoja.
Ji pastebi, kad viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės delsia skiepytis – įvairūs mitai ir klaidinga informacija.
„Vienas dažniausių mitų – kad vakcina sukelia ligą. Tai netiesa. Pneumokokinėje vakcinoje nėra gyvų bakterijų, todėl ji nesukelia ligos, o tik „moko“ imuninę sistemą atpažinti pavojingą bakteriją ir laiku su ja susidoroti. Kitas mitas – kad užtenka vieną kartą persirgti ir esi apsaugotas nuo ligos. Iš tiesų susirgimas nesuteikia ilgalaikės ar visapusiškos apsaugos, nes egzistuoja daug pneumokoko tipų, tad pakartotinai susirgti tikimybė išlieka“, – sako M. Indrašienė.
Dar vienas dažnai girdimas teiginys – kad vakcina nesaugi, tačiau pneumokokinės vakcinos yra plačiai ištirtos, patvirtintos ir naudojamos milijonams žmonių visame pasaulyje. Be to, dažniausiai pasireiškiantys šalutiniai reiškiniai būna lengvi ir trumpalaikiai.
„Vakcina yra saugi, patikima ir efektyvi prevencinė priemonė, galinti apsaugoti nuo rimtų komplikacijų ir net išgelbėti gyvybę“, – pabrėžia medikė.