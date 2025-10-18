Užgeso garsios aktorės gyvybė: pralaimėjo kovą su liga

Aktorės mirtį penktadienį patvirtino jos dukra, taip pat aktorė Jenna Stern, pranešusi, kad Samantha trečiadienį ramiai užgeso savo namuose Sherman Oaks mieste.
Nors tiksli mirties priežastis neatskleidžiama, Jenna pasidalijo, jog motina pastaruosius penkerius metus kovojo su liga, tačiau „gyveno ilgą, nuostabų gyvenimą“.
Savo „Instagram“ paskyroje Jenna paskelbė jautrų įrašą su nuotraukomis, skirtomis motinos gyvenimui pagerbti.
Ji rašė: „Graži, protinga ir pakankamai stipri, kad būtų žavingai pažeidžiama... Samantha Eggar (1939–2025). Mano mama mirė trečiadienio vakarą. Ramiai ir tyliai, apsupta šeimos.
Aš buvau šalia jos... Laikiau už rankos, sakiau, kaip stipriai ji yra mylima. Tai buvo gražu. Tai buvo privilegija.“
Gyvenimas ir pasiekimai
Samantha buvo nominuota „Oskarui“ už įspūdingą vaidmenį priešais Terence’ą Stampą filme „The Collector“ (1965 m.), kuris ją išgarsino visame pasaulyje.
Vėliau ji vaidino kartu su kino legenda Cary Grant filme „Walk, Don’t Run“, o muzikinius gebėjimus pademonstravo „Doctor Dolittle“ (1967 m.) kartu su Rexu Harrisonu.
Septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose Samantha įsitvirtino kaip kultinė siaubo filmų žvaigždė – ji pasirodė filmuose „The Dead Are Alive!“ (1972), „A Name for Evil“ (1973), „The Uncanny“ (1977) ir „Curtains“ (1983).
Vienas ryškiausių jos pasirodymų išliko Davido Cronenbergo filme „The Brood“ (1979 m.).
Vėlesniais karjeros metais Samantha žavėjo televizijos žiūrovus vaidmenimis „Star Trek: The Next Generation“, „All My Children“ ir „Commander in Chief“, kur pasirodė kartu su Donaldu Sutherlandu ir Geena Davis.
Samantha Eggar gimė 1939 m. kovo 5 d. Hampstede, Londone. Jos tėvas buvo Britų armijos brigadierius, o motina Antrojo pasaulinio karo metu dirbo greitosios pagalbos vairuotoja.
Ji studijavo meną ir madą Thanet meno mokykloje, o vėliau – aktorystę Webber Douglas dramos akademijoje.
Vėliau Samantha grįžo į teatro sceną, pasirodydama spektakliuose „The Lonely Road“ „Old Vic“ teatre bei „The Seagull“ Oksfordo teatre „Playhouse“ ir „Theatre Royal“ Bate.
Aktorė paliko sūnų Nicolasą ir dukrą Jenną, anūkus Isabel, Charlie ir Callą, bei seseris Margaret Barron, Toni Maricic ir Vivien Thursby.
