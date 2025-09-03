Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Travis Kelce pasipiršimą Taylor Swift planavo daugiau nei pusmetį: atskleista, kodėl užtruko

2025-09-03 07:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 07:45

Amerikos futbolo žvaigždė Travis Kelce jau 6-8 mėnesius slapta ruošėsi ypatingai akimirkai – pasipiršimui savo mylimajai Taylor Swift. Užtrukusių piršlybų priežastis – netikėta.

Taylor Swift ir Travisas Kelce`as (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
5

Amerikos futbolo žvaigždė Travis Kelce jau 6-8 mėnesius slapta ruošėsi ypatingai akimirkai – pasipiršimui savo mylimajai Taylor Swift. Užtrukusių piršlybų priežastis – netikėta.

1

Artimas šaltinis leidiniui Page Six atskleidė, kad toks laikotarpis buvo būtinas tam, jog juvelyrai spėtų pagaminti ypatingą, vienetinį žiedą dainininkei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak šaltinio, Kelce, rinkdamasis žiedą, tikriausiai kreipėsi pagalbos į artimiausias Taylor drauges“.

Taylor Swift sužadėtuvės
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Taylor Swift sužadėtuvės

Sportininkas savo išrinktajai pasipiršo su briliantu, kurį sukūrė juvelyrė Kindred Lubeck iš „Artifex Fine Jewelry“. Ant graviruoto geltonojo aukso žiedo uždėtas pailgas akmuo gali būti vertas net septyniaženklės sumos.

Žiedas, anot leidinio, buvo užbaigtas dar liepą – būtent tuomet Travis pirmą kartą parodė jį savo tėvui Ed Kelce, kuris šią istoriją vėliau papasakojo laidoje „The Jimmy & Nath Show With Emma“.

Sužadėtuves nujautė

Nors pats sportininkas viešai nepaliko užuominų apie planuojamą žingsnį, Taylor, pasak artimųjų, nujautė, jog sužadėtuvės artėja – pora dažnai kalbėdavosi apie ateitį ir santuoką.

Ed Kelce, kalbėdamas kitame interviu, atskleidė, kad dainininkė jau tapo kiek nekantri laukdama pasiūlymo.

„Ji jau buvo šiek tiek sunerimusi, ar jis tikrai pasipirš, bet Travis viską atidėliojo iki šios savaitės, nes norėjo padaryti išskirtinę, ypatingą akimirką,“ – sakė 74-erių vyriškis.

Galiausiai sportininkas ryžosi – pora susižadėjo prieš kelias savaites. Rugpjūčio 10-ąją Travis ir Taylor vaizdo skambučiu pasidalijo naujiena su savo tėvu.

Oficialiai apie sužadėtuves jie paskelbė rugpjūčio 13-ąją, pasidaliję bendra nuotrauka socialiniuose tinkluose. Romantiška akimirka įvyko Kelce nuosavybėje Kanzase, tarp rožių ir žalumos.

