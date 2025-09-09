Tragedija laidotuvėse: nešant sūnaus karstą tėvą ištiko infarktas

Normanas dalyvavo savo 41 metų sūnaus Davido laidotuvėse, kai staiga sukniubo. Manoma, kad jį ištiko širdies smūgis. Sūnus Davidas buvo rastas miręs ant giminaičio sofos po ilgametės kovos su priklausomybėmis.
Davido sesuo Chantelle pasakojo, kad brolis pastaruoju metu buvo atsisakęs narkotikų ir stengėsi atsitiesti. Ji sakė, kad tragiškų įvykių virtinė, pasibaigusi ir jų tėvo mirtimi, primena niūrų filmą:
„Tai buvo tokia trauma… Niekada nepagalvotum, kad gyvenime gali nutikti kažkas panašaus – net filmo scenarijuje tokio neparašytum,“ – sakė keturių vaikų mama.
Tyrimas vis dar vyksta
Davidui atminti laidotuvės vyko rugpjūčio 21-ąją, jo mirtis užfiksuota liepos 31 d., tyrimas vis dar vyksta. Chantelle prisiminė, kad įėjus į koplyčią ji atsisuko ir paklausė: „Kur mano tėtis?“
Tuomet jai pasakė, kad Normanas sukniubo.
Koplyčia buvo evakuota, iškviesti medikai, o Normanas skubiai nugabentas į ligoninę. Greitosios pagalbos automobilyje jį lydėjo sesuo, o kiti šeimos nariai tęsė laidotuvių ceremoniją, kol gavo širdį draskančią žinią – septynių vaikų tėvas Normanas mirė.
Chantelle sakė, kad tėvas niekada nesiskundė širdies ligomis, todėl tiki, jog jis mirė iš sielvarto:
„Pamačius visą šeimą drauge, jam turbūt buvo per sunku.“
Po šių įvykių ji ilgiau nei savaitę buvo visiško šoko būsenoje. Nepaisant Davido kovos su priklausomybėmis, visi jį labai mylėjo. Jis buvo dviejų sūnų – suaugusio Ethano ir devynmečio Jaxono – tėvas.
„Jo širdis buvo tokia didelė kaip vandenynas. Jo labai trūksta,“ – sakė sesuo.
Davidas gyveno kartu su Chantelle šeima Park End rajone, Overdale Road gatvėje. Ji pridūrė:
„Mano vaikai sugniuždyti. Be jo mūsų namai – jau nebe tie patys.“
Normanas buvo aistringas bokso gerbėjas ir pats treniravo kitus. Jį pažinojo daugelis, nors jis buvo labai uždaras žmogus.
„Jis buvo mano tėtis, aš jį dievinau,“ – sakė Chantelle.
Ji taip pat padėkojo „Rose Funerals“ komandai:
„Jie buvo nuostabūs per šį tragišką įvykį. Mūsų šeima nebūtų ištvėrusi tos dienos be jų pagalbos. Jie buvo kantrūs, rūpestingi, išgyveno kiekvieną emociją kartu su mumis, nors patys taip pat buvo sukrėsti, stengdamiesi išgelbėti mano tėtį.“
