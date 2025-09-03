Pamatę, ką laidojimo darbuotoja daro su dukros kūnu, tėvai pakraupo: tokio košmaro nelinkėtų niekam

Cody ir Liamo Townendų dukra Macie-Mae gimė be gyvybės ženklų Lydso ligoninėje sausį, o Amie Upton buvo pavesta pasirūpinti mažylės laidotuvėmis, rašo BBC.
BBC atlikus tyrimą paskelbta, kad A. Upton uždrausta įeiti į bet kurį Lydso universitetinių ligoninių morgą ar gimdymo skyrių, nes ji mirusių kūdikių kūnus laikė savo namuose.
A. Upton anksčiau yra sakiusi, kad per aštuonerius metus, kuriuos vadovavo savo kūdikių netekties paramos ir laidojimo paslaugas teikiančiai įmonei „Florrie's Army“, ji buvo gavusi du skundus.
Mirusios dukros kūną rado darbuotojos namuose
Po šios sukrečiančios patirties prabilo ir mažylės tėvai. „BBC Newsnight“ pora sakė sužinoję, kad A. Upton jų dukros kūną laikė savo namuose, esančiuose už maždaug 10 kilometrų nuo laidojimo biuro.
Townendai sakė, kad rado Macie-Mae kūną, suvyniotą į antklodę, paguldytą ant sofos A. Upton namuose. Tai įvyko praėjus dešimčiai dienų po to, kai paskutinį kartą matė savo dukros kūnelį.
Ponia Townend pasakojo: „Buvau sukrėsta. Nežinojau, ką pasakyti, nežinojau, ką galvoti. Buvo siaubinga.
Atrodė, kad ji yra motina, tarsi ne mes būtume kūdikio tėvai. Atrodė, kad ji viską perėmė.“ Orumas yra tai, kas iš Macie-Mae buvo atimta.“
Ponas Townendas sakė, kad jiedu tiesiog norėjo kuo greičiau išgabenti kūdikį iš A. Upton namų ir pridūrė, kad jos elgesys buvo „nenormalus“.
Jis pasakojo: „Kūdikis turėjo būti koplyčioje, paruoštas atsisveikinimui, tačiau jo ten nebuvo, todėl pagalvojome: „Kas čia vyksta?“
Vakarų Jorkšyro policija pranešė, kad atliko patikras „Florrie's Army“, tačiau po „išsamių tyrimų“ nenustatė jokių galimų nusikaltimų.
A. Upton anksčiau BBC teigė, kad per aštuonerius veiklos metus buvo gavusi tik du skundus dėl savo paslaugų.
Ketvirtadienį kalbėdama su „Daily Mirror“ ji sakė, kad kūdikiai, kurie buvo jos priežiūroje, „negavo nieko kito kaip tik meilę“, ir kad kūnai, laikyti jos namuose, niekada nebūdavo paliekami vieni.
Townendai, kurie kasdien lanko dukrelės kapą, paragino griežčiau reguliuoti laidojimo paslaugų sektorių.
Ši netektis jiems itin skaudi – ketverius metus jie nesėkmingai bandė susilaukti kūdikio ir tada sužinojo, kad laukiasi Macie-Mae. O po to, kas buvo daroma su jų dukros kūnu, jie vis dar negali atsigauti.
„Sunkiau atsidaryti savo mėsainių kioskelį nei savo laidojimo biurą. Tai turi pasikeisti. Jei (reglamentai) jau būtų buvę pakeisti, mums nereikėtų to išgyventi“, – sakė gedinti mama.
Ponas Townendas pridūrė: „Jeigu nėra jokio reguliavimo laidojimo biurams, kaip žinoti, kad būsi saugus, kai mirsi?
Kai esi tame gyvenimo etape, kai gyvybė užgesta, tau vis tiek reikia saugumo jausmo. Tau vis dar turi būti taikomos žmogaus teisės.“
Kitos šeimos prabilo apie sukrečiančius išgyvenimus
„Florrie's Army“ „Facebook“ puslapyje skelbiama, kad jie siūlo kūdikių laidotuvių paslaugas, taip pat aprūpina drabužėliais laidotuvėms, padaro rankų antspaudus, pasirūpina nuotraukomis.
Apie savo kraupią patirtį prabilo ir Zoe Ward. Ji susisiekė su A. Upton 2021 m., nuo smegenų pažeidimo mirus jos trijų savaičių sūnui Bleu.
Ji pasakojo tikėjusis, kad Blue bus tinkamai pasirūpinta, tačiau apsilankiusi A. Upton namuose ji buvo priblokšta, kai išvydo savo sūnaus kūną svetainėje, „žiūrintį“ filmukus supamoje kėdutėje kūdikiams.
„Aš supratau, kad tai buvo Bleu, o ji sako: „Užeik, mes žiūrime „OJ Masks“. Kampe stovėjo kačių draskyklė, girdėjau lojantį šunį, o ant sofos gulėjo dar vienas (miręs) kūdikis. Vaizdas buvo baisus.
Paskambinau mamai ir pasakiau: „Tai nenormalu...“ Rėkiau į ragelį: „Čia purvina, čia nešvaru, jis negali čia likti“.
Ji sakė, kad po šios „keistos“ patirties liko nusivylusi ir buvo stipriai supykusi. „Aš nenorėjau, kad jis būtų tame name“, – sakė ji.
Kita pora buvo įtikinta, kad jų kūdikio kūnas laikomas laidojimo namuose Headingley rajone, ten bus iki laidotuvių, tačiau po daugiau nei savaitės jiems buvo pranešta, kad dukra yra A. Upton namuose.
Moteris BBC sakė mananti, kad jos vaiko kūnas nebuvo laikomas tinkamoje temperatūroje: „Labai smirdėjo, atrodė, kad ji buvo laikoma kambaryje, ne šaltyje.“
BBC pranešė turinti įrodymų, kad kūdikiai nebuvo laikomi šaldomoje lovytėje, nors A. Upton tokią turėjo. Mergaitės motina sakė:
„Tai buvo tiesiog beprotybė. Jei kam nors papasakočiau šią istoriją... Jie pagalvotų, kad tai siaubo filmo scenarijus.“
