  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Tiesioginės transliacijos metu parodė daugiau, nei tikėjosi: užfiksuota intymi akimirka

2025-09-04 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 19:20

Televizija „NBC“ buvo priversta nutraukti filmavimą, kai per beisbolo rungtynes tarp „Athletics“ ir „Texas Rangers“ žiūrovų tribūnose buvo pastebėta pora, užsiimanti intymiais veiksmais.

Tiesioginės transliacijos metu parodė daugiau, nei tikėjosi: užfiksuota intymi akimirka (nuotr. YouTube)

2

Televizijos žiūrovai šeštadienio beisbolo rungtynių metu netikėtai pamatė daugiau, nei tikėjosi, skelbė dailystar.co.uk.

Parodė daugiau, nei tikėjosi

Transliuotojas rodė rungtynes tarp „Athletics“ ir „Texas Rangers“, kai vadovai buvo priversti greitai nutraukti tiesioginį vaizdą po to, kai netyčia užfiksavo aistringą akimirką tarp dviejų žiūrovų minioje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komentatorių nuostabai, vaikinas, dėvėjęs beisbolo kepuraitę su saulės akiniais ant viršaus, nusprendė gana atvirai liestis prie savo partnerės krūtinę – ir visa tai transliuojama tiesiogiai milijonams.

„Žiūrovų namuose atsiprašysiu“, – pareiškė komentatorius prieš pradėdamas juoktis ir sakydamas savo bendražygiui, kad tas vaikinas „tikras riešutėlis, drauge.“

Transliacijos duetas tuomet nutolo tylumoje pusę minutės, kai tapo aišku, kad jie nekontroliuojamai juokėsi.

Sirgaliai taip pat buvo labai prajuokinti šio įvykio po rungtynių, kurie susirinko į socialinius tinklus pasidalinti savo mintimis.

Vienas žiūrovas parašė: „Tai geriausia, labai patinka! Štai ką vadinu tikra pasimatymų naktimi!“

Kitas pridūrė: „Šitos transliacijos metu niekada nebūna nuobodu.“

 

