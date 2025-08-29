Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kraupsta visa giminė: sūnus filmuoja mamos erotinius filmus

2025-08-29 20:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 20:10

Internete sparčiai plintanti istorija sulaukė šimtų reakcijų: „OnlyFans“ modelio sūnus viešai paaiškino, kodėl sutiko stovėti už kameros ir filmuoti savo motiną, kuriančią turinį suaugusiems.

Andressa Urach ir sūnus Arthur

Internete sparčiai plintanti istorija sulaukė šimtų reakcijų: „OnlyFans" modelio sūnus viešai paaiškino, kodėl sutiko stovėti už kameros ir filmuoti savo motiną, kuriančią turinį suaugusiems.

1

Ši neįprasta šeimos istorija sukėlė tikrą audrą socialiniuose tinkluose.

Sūnus – už kameros

„OnlyFans“ – platforma, leidžianti už prenumeratos mokestį stebėti išskirtinį turinį, dažnai skirtą suaugusiesiems. Kai kurie kūrėjai čia uždirba milijonus – kaip rašo unilad.com, vien 2024 metais viena modelio sąskaita pasipildė net 43 mln. dolerių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp populiariausių kūrėjų – Brazilijos modelis Andressa Urach, turinti daugiau nei 5 mln. sekėjų. Jos 19-metis sūnus Arthur per „Instagram Live“ patvirtino, kad būtent jis filmuoja savo motinos kuriamą turinį. „Na, man tai tiesiog darbas. Todėl nesusijaudinu“, – sakė vaikinas.

Reakcijos ir kritika

Tiesioginės transliacijos metu sekėjai klausė Arthuro, ar jis nejaučia gėdos dėl tokios motinos veiklos. Vaikinas užtikrino, kad nejaučia jokio diskomforto: „Aš nesigėdiju, esu ramus dėl jos sprendimo.“

Vis dėlto jis pripažino, kad viena scena jam pasirodė „atgrasi“, tačiau mama tuojau pat nutraukė temą. Kaip rašo unilad.com, tokios detalės kelia prieštaringas diskusijas socialiniuose tinkluose.

Tėvo pozicija ir praeities skandalai

Arthuro tėvas Thiago Lopes pasisakė viešai, išreikšdamas nerimą dėl tokio darbo poveikio sūnaus psichologinei sveikatai.

Tai ne pirmas kartas, kai Andressa atsiduria viešojoje erdvėje dėl skandalų. Dar prieš penkerius metus ji bandė paduoti į teismą „Universal Church of the Kingdom of God“, teigdama, kad jai buvo „išplautos smegenys“ paaukoti apie 330 tūkst. svarų sterlingų. Ieškinys galiausiai buvo atmestas.

