Tai, ką moteris pardavinėja, daugeliui keltų šleikštulį: kiti vyrai negaili šimtų

Liz, 44-erių iš JAV, sako, kad savo ašaras pardavinėja jau daugelį metų – tai jai padeda apmokėti šventines išlaidas, skelbė dailystar.co.uk.
„Daugumai gruodis atneša šventinę nuotaiką – tačiau aš didžiąją dalį dienų prieš Kalėdas praleidžiu gerai paverkdama“, – sakė Liz.
Keista verslo idėja
Ji visada laiko stiklainį šalia, kad galėtų surinkti skystį klientams, kurie, anot jos, už jį sumoka nemažus pinigus.
Paklausta, ar papildomi pinigai bus skirti Kalėdų dovanoms ir padės padengti namų ūkio išlaidas, Liz atsakė: „Gali būti tuo visiškai tikras!“
Kalbėdama su „NeedToKnow“, ji tęsė: „Be pinigų, gaunamų pardavinėjant ašaras stiklainiuose ir mano verkimo vaizdo įrašus, Kalėdos būtų visai kitokios – tikriausiai turėtume tik tai, kas būtina.“
„Aš iš tikrųjų jau pradėjau pirkti dovanas! Pardavinėjant ašaras stiklainiuose, vietoj mažos plastikinių Kalėdų eglutės galime turėti gyvą, kurią vėliau galėsime persodinti. Be to, dėl šių pinigų visa mano šeima galės būti kartu, o ne išsibarsčiusi po visą šalį per šventes. Aš atidedu dalį kiekvieno pardavimo ir skiriu ją Kalėdoms“, – pasakojo Liz.
Liz teigia, kad pradžioje pardavimai buvo kuklūs – per metus parduodavo tik dvi ar tris buteliukus. Tačiau, kaip teigiama, nuo savo keistos verslo idėjos pradžios ji jau pardavė daugiau nei 100 buteliukų.
„Užpildyti stiklainį užtrunka laiko, net ir mažą! Galvoju netrukus pasiūlyti mikro versiją, galbūt tokio dydžio kaip pakabukas ant kaklo. Šiuo metu siūlau tik labai brangius variantus – skirtus „vieną kartą gyvenime save lepinti“ superfanams. Būtų smagu pasiūlyti įvairių pasirinkimų!“ – sakė Liz.
Ji reikšmingą dalį savo pajamų skiria savo keturiems vaikams, kurių amžius – 29, 28, 23 ir 17 metų.
Liz pripažino, kad jos vaikai „tarsi“ žino, kuo ji užsiima, o vyresni – ypač dukros – geriau supranta „smulkmenas“.
„Taip pat esu pardavinėjusi senus, byrančius batus ir purvinus kojines“, – sakė ji.
„Pradėjau kaip vieniša mama, turinti tris vaikus, kuriuos reikėjo išlaikyti. Būnant 23 metų, tai didelis krūvis, bet aš buvau užsispyrusi – žinojau, kad yra kažkas, kas patenkins mano meninę pusę. Tikrai mėgstu daryti keistus dalykus darbe – tai taip smagu“, – pridūrė mama.
Kai Liz pradėjo siūlyti individualius verkimo vaizdo įrašus, vienas klientas užsakė 20 minučių vaizdo įrašą. Jis norėjo pamatyti, kaip ji verkia tikromis ašaromis, ir paklausė, ar galėtų nusipirkti jos naudotas nosinaites arba ar turi pagalvę, nusėstą ašaromis.
„Tuomet pirmą kartą pagalvojau apie ašarų stiklainius. Galėjau įsivaizduoti, kaip verkiu į stiklo buteliukus“, – prisiminė ji.
„Vyrai taip pat moka šimtus dolerių tiesiog tam, kad galėtų sėdėti šalia manęs ir trinti mano pėdas. Bet manau, kad kalbant apie materialius daiktus, keisčiausi yra būtent ašarų stiklainiai ir pagalvių užvalkalai, nusėti ašaromis“, – pasakojo Liz.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!