Populiaria paslauga nuolat besinaudojusi 23-ejų mergina susirgo vėžiu: įspėja visus

Tai, kas prasidėjo kaip profilaktinis patikrinimas, virto diagnoze, pakeitusia jos požiūrį į saulę, soliariumus ir savo sveikatą. Tėja dalijasi skaudžia patirtimi, kurią vadina „didžiausiu gyvenimo pamokymu“ – ir tikisi, kad jos istorija padės apsaugoti kitus, rašoma mirror.co.uk.
Diagnozė šokiravo
Mergina pripažįsta – ji daugybę metų naudojosi soliariumais, dirbo jų salone, tad galėdavo lankytis nemokamai. Juose praleista ne viena valanda.
Ilgą laiką ji nematė tame nieko blogo, tačiau vienas įvykis viską pakeitė. Po apsilankymo pas šeimos gydytoją Tėjai buvo atliktas dermaskopinis tyrimas ir ji buvo nukreipta pas dermatologą.
Pirmieji du specialistai nematė nieko neraminančio, o trečiasis rekomendavo apgamą pašalinti „dėl saugumo“. Mergina sako nesijautusi ypač įsitempusi:
„Nors pašalinimas buvo suplanuotas dėl įtariamo vėžio, nesijaudinau. Jaučiau palengvėjimą, kad tai daroma saugumo sumetimais, todėl per daug apie tai negalvojau.“
Tačiau po operacijos žadėto skambučio mergina nesulaukė. Tik septintą savaitę gautas laiškas pakeitė viską: apgamas buvo melanoma – pavojingiausia odos vėžio forma.
Melanoma dažniausiai išsivysto dėl ilgalaikio ultravioletinių spindulių poveikio. Greita diagnozė lemia išgyvenamumą, todėl Tėjos laiku pastebėtas pakitimas iš tiesų išgelbėjo gyvybę:
„Bandžiau paskambinti, bet nepavyko prisiskambinti. Kai nusprendžiau tai mesti iš galvos, gavau laišką, kuriame buvo rašoma, kad tai melanoma.“
Po trijų savaičių jai atlikta antra, sudėtingesnė operacija, kurios metu pašalintas didesnis odos plotas. Laimei, tyrimai parodė, kad vėžys nebuvo išplitęs.
Vis dėlto chirurgas aptiko dar du įtartinus apgamus ant merginos nugaros, kuriuos ji taip pat ruošiasi šalinti.
„Turiu dar vieną apgamą ant nugaros, aplink jį atsirado paraudimas. Gydytojas perspėjo, kad tai paliks didelį randą, bet aš verčiau gyvensiu su randu, nei rizikuosiu tuo, kas galėjo nutikti“, – sako ji.
Soliariumų verslas ir skaudi pamoka
Tėja atvirai pripažįsta, kad į melanomą ją atvedė neatsargus požiūris į UV spindulius. Daug metų ji neskaičiavo valandų, praleistų saulėje, deginosi soliariumuose, o darbas soliariumų studijoje situaciją tik pablogino:
„Anksčiau dirbau soliariumų studijoje ir gaudavau nemokamų minučių soliariume kaip darbo dalį. Tai mano didžiausias apgailestavimas.“
Nors pati dažnai degindavosi tik 12 minučių, Tėja matydavo klientus, kurie soliariumuose praleisdavo 20 minučių kasdien. Tai sukūrė klaidingą įspūdį, kad toks įdegis yra normalus ir saugus.
Vis dėlto, moksliniai duomenys rodo priešingai. Tyrimai skelbia, kad soliariumų naudojimas iki 35 metų melanomos riziką padidina 59 proc.
Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra soliariumų UV spindulius priskiria 1 grupės kancerogenams – tai ta pati rizikos kategorija kaip rūkymas.
Tėja dabar stengiasi perspėti ir artimuosius, ir visus kitus: „Vis dar turiu draugų, kurie naudojasi soliariumais. Tikiuosi, kad jie pasimokys iš mano patirties. Jei jau naudojasi, bent tegul stebi savo apgamus.“
Ši patirtis visiškai pakeitė jos požiūrį į odos priežiūrą. Dabar mergina kasdien naudoja kremą nuo saulės, tikrina UV indeksą ir net atostogose Egipte leido laiką tik visada išsitepusi kremu nuo saulės su SPF 50.
