Suvalgius raguolį merginai lėktuvo skrydis virto košmaru: praverkė tualete

Tinklaraštininkė amerikietė C. Chapdelaine serga celiakija. Celiakija (gliuteninė enteropatija) – yra lėtinė plonosios žarnos liga, kuriai būdingas kviečių baltymo gliuteno arba į jį panašių miežių ir rugių baltymų lemiamas gleivinės pažeidimas bei sutrikęs maisto medžiagų įsisavinimas genetinį polinkį turintiems žmonėms.

Todėl skrisdama iš Dubajaus į Los Andželą mergina užsisakė maisto, kuris neturi glitimo. Netrukus moteriai buvo patiekti skaniai atrodantys pusryčiai ant padėklo, pažymėti „be glitimo“.

Raguolis buvo su glitimu

Tačiau suvalgius pusę paprasto raguolio, ant kurio nebuvo lipduko „be glitimo“, merginai kilo įtarimas, kad jo skonis kitoks ir nusprendė pasiteirauti skrydžio palydovės.

REKLAMA

REKLAMA

Ši pasitikslino ir grįžo išsigandusi – raguolis vis tik buvo su glitimu.

„TikTok“ patalpintame vaizdo įraše, pavadintame „blogiausias skrydis mano gyvenime“, matyti, kaip ašarojanti keleivė lėktuvo tualete aiškina, kas jai atsitiko.

REKLAMA

C. Chapdelaine valandą vėmė tualete, o likusią skrydžio dalį ją pykino, skaudėjo pilvą ir viduriavo.

Ji taip pat teigia, kad kankino baisus odos niežėjimas ir sekančias dvi savaites jai teks susidoroti su „psichiniais padariniais“, įskaitant smegenų rūką ir depresiją, rašo dailymail.co.uk.

„Kai valgiau raguolį, mane apėmė labai bloga nuojauta. Skonis buvo toks geras... Dar niekada nebuvau ragavusi tokio skanaus raguolio be glitimo. Paskui suabejojau, kodėl tokį gerą prekės ženklą be glitimo jie patiekia skrydžio metu, o tada man kilo abejonė, ar jis tikrai be glitimo“, – tęsė mergina.

REKLAMA

REKLAMA

Kai išbalusi skrydžio palydovė jai pasakė, kad raguolis su glitimu, mergina iš karto patyrė šoką ir pradėjo panikuoti.

Celiakija serganti mergina sakė esanti labai jautri ir jos organizmas reaguoja net į nedidelį kiekį glitimo ar kryžminį užteršimą.

Sužinojus, kad ji suvalgė pusę raguolio su glitimu, merginai pasidarė baisu, tačiau ji labiausiai nerimavo dėl to, kad simptomus jaus dar dvi savaites.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tai buvo panikos akimirka. Nuėjau į tualetą ir ten išbuvau apie valandą, bandydama priverstinai išsivemti, nes žinojau, kad jei to nepadarysiu, mano organizmui bus padaryta daug daugiau žalos.“

Ji sakė, kad tuoj pat pajuto prasidedančius kitus simptomus – pilvo dieglius, viduriavimą, pykinimą ir odos bėrimą bei niežėjimą.

„Kitas kelias savaites turėsiu susidoroti su psichiniais padariniais, tokiais kaip smegenų rūkas ir depresija“, – pridūrė mergina.

REKLAMA

Po patirtos alerginės reakcijos ji pasidalijo vaizdo įrašu „Tiktok“ platformoje, kad parodytų, kokį rimtą poveikį jai daro glitimo valgymas.

Bendrovė atsiprašo

C. Chapdelaine sakė, kad Emyratų skrydžių palydovės ją užjautė, bet po oficialaus skundo pateikimo oro linijų bendrovė su ja dar nesusisiekė.

„Emirates“ oro linijų atstovas spaudai sakė: „Mūsų oro linijos siekia patenkinti visus specifinius keleivių poreikius, siūlydamos daugybę specialių patiekalų, atitinkančių kuo daugiau medicininių, mitybos ir religinių reikalavimų. Į mūsų klientų saugumą ir sveikatą žiūrime labai rimtai. Ponia C. Chapdelaine susisiekė su mūsų klientų reikalų komanda ir mes tiriame problemą.“