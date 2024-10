Superžvaigždė Ronanas Keatingas debiutui Baltijos šalyse pasirinko Vilnių

Atlikėjas karjerą pradėjo būdamas vos šešiolikos, gavęs kvietimą prisijungti prie grupės „Boyzone“, su kuria išleido 7 studijinius albumus, 8 dainų kolekcijų albumus, pardavė virš 25 mln. įrašų ir tapo viena populiariausių vaikinų grupių Jungtinės Karalystės istorijoje, rašoma pranešime spaudai.

Ronanas Keatingas (5 nuotr.) Ronanas Keatingas (nuotr. spaudos pranešimo) Ronanas Keatingas (nuotr. spaudos pranešimo) Ronanas Keatingas (nuotr. spaudos pranešimo) +1 Ronanas Keatingas (nuotr. spaudos pranešimo) Ronanas Keatingas (nuotr. spaudos pranešimo)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ronanas Keatingas

Klausomiausia daina britų muzikos sąrašuose

2000 metais grupė išsiskirstė ir R. Keatingas skambiai pradėjo solinę karjerą, kai žymiajam filmui „Noting Hilas“ (su Julia Roberts ir Hugh Grantu) sukūrė dainą „When You Say Nothing at All“. Kūrinys tapo klausomiausia daina britų muzikos sąrašuose, o jau po metų atlikėjas pristatė debiutinį solinį albumą „Ronan“, kuris taip pat pakilo į pirmąją vietą.

Ronan Keating – When You Say Nothing At All

https://youtu.be/IobNcpiwpSc?si=GumgXuUnJwQ0nzjw

Neįtikėtina 1,2 mln. kopijų pardavusio albumo sėkmė atlikėją pastūmėjo kurti toliau. Netrukus R. Keatingas jau dirbo su tokiais atlikėjais, kaip Eltonas Johnas, Lulu, LeAnn Rimes ar „Bee Gees“, o iš viso per karjerą išleido 12 solinių albumų, 32 singlus, vieną dainų kolekcijų albumą ir pardavė virš 20 mln. įrašų visame pasaulyje.

REKLAMA

REKLAMA

R. Keatingas vien muzika neapsiribojo. Charizmatiškasis airis septynerius metus vedė „Magic Radio“ ryto laidą, vaidino keturiuose ir įgarsino du kino filmus, taip pat užėmė teisėjo ir mokytojo kėdes televizijos projektuose „The Voice of Australia“, „All Together Now“, „X Factor Australia“, „The Voice Kids UK“ ir „The Voice of Germany“.

REKLAMA

Koncertas Lietuvoje

Kitą vasarą žiūrovai Lietuvoje pirmą kartą turės progą gyvai išgirsti šimtus milijonų perklausų muzikos platformose renkančius atlikėjo hitus, kaip „If Tomorrow Never Comes“, „I Believe I Can Fly“, „This I Promise You“, „Life Is A Rollercoaster“, „Lovin' Each Day“, „Father and Son“, „She Believes (In Me)“, „I Hope You Dance“ ir daugybę kitų.

Ronan Keating – If Tomorrow Never Comes

https://youtu.be/S4kzGhDEURA?si=a21qbnesfrEjimyw

„Įkalbėti Ronaną Keatingą pirmą kartą aplankyti Baltijos šalis ir koncertui pasirinkti Vilnių yra didžiulis įvertinimas visai Lietuvai. Atlikėjo muzika per tris dešimtmečius pavergė milijonus širdžių, o jo charizma scenoje tiesiog liejasi per kraštus, todėl visi mėgausimės nepakartojamu šou“, – teigia renginį organizuojančios „Seven Live“ vadovas Tomas Inčikas.

Vienintelis Ronano Keatingo pasirodymas Lietuvoje ir visose Baltijos šalyse vyks 2025 m. birželio 13 dieną Vilniaus „Twinsbet“ arenoje. Vieša bilietų prekyba startuos lapkričio 4 dieną, pirmadienį, svetainėje „Bilietai.lt“.