Išpirkti visi bilietai į „Daddy Was A Milkman“ koncertą: nespėję turi dar 1 šansą

Šiame koncerte gruodžio 17 d. „Daddy Was A Milkman“ gerbėjų laukia ypatinga programa, kurioje jis pristatys savo garsiausius kūrinius . Jis scenoje pasirodys ne vienas – koncerte jam akomponuos styginių kvartetas, kuris suteiks pasirodymui dar daugiau subtilumo ir energijos, rašoma pranešime žiniasklaidai.

,,Labai laukiu šio pasirodymo. Tai paskutinis metų koncertas, o LVSO koncertų salė viena iš tų vietų, kur dar nesame groję. Atliksime kūrinius iš naujojo albumo, o man padės styginių kvartetas. Laukia magiškas, šventinis vakaras nuostabiai įrengtoje erdvėje‘‘ – sako atlikėjas.

Bilietus į „Daddy Was A Milkman“ koncertą LVSO koncertų salėje galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete: www.bilietai.lt

Pelnė simpatijas ne tik Lietuvoje

„Daddy Was A Milkman“, kurio tikrasis vardas yra Ignas Pociūnas, savo unikaliu muzikinės kūrybos stiliumi jau yra pelnęs klausytojų simpatijas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Prieš septynerius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusiu debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Žalgirio“ arenoje.

Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, surengęs anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir Rygos arenoje.