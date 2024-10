Vokiečių roko legenda „The Scorpions“ paskelbė surengsianti 60-ojo jubiliejaus koncertą

„Visi esame labai sujaudinti, – ketvirtadienį pranešus apie koncertą sakė grupės veikloje nuo 1969 m. dalyvaujantis dainininkas Klausas Meine. – Juk tai bus panašu į festivalį.“

Tarp koncerto svečių bus ir britų sunkiojo metalo grupė „Judas Priest“. Tai bus vienintelis grupės „The Scorpions“ koncertas Vokietijoje kitais metais.

„The Scorpions“ tikisi sulaukti žiūrovų iš regiono, Vokietijos, Europos ir viso pasaulio. „Tai bus neoficialus festivalis, kuriame dalyvaus daugybė įdomių grupių ir svečių“, – paaiškino K. Meine.

Grupę Hanoveryje 1965 m. įkūrė gitaristas Rudolfas Schenkeris. 1969 m. prie jos prisijungė K. Meine, o aštuntojo dešimtmečio pabaigoje narių gretas papildė ir gitaristas Matthiasas Jabsas.

REKLAMA

REKLAMA

Šiuo metu bosine gitara grupėje groja Pawelas Mąciwoda, būgnais – buvęs grupės „Motörhead“ būgnininkas Mikkey Dee.

„The Scorpions“ yra išleidę aibę pasaulinių hitų, tokių, kaip „Rock You Like A Hurricane“, „Still Loving You“ ir „Wind of Change“, skirtą paminėti Šaltojo karo pabaigai.

REKLAMA

Nuo kitų metų pradžios grupė koncertuos Las Vegase, po to – Meksike ir bei Pietų Amerikoje, o tada sugrįš į Europą.

Išankstinė prekyba bilietais į koncertą Hanoveryje prasidės pirmadienį, o fanai, turėję bilietus į Vokietijoje šiais metais neįvykusius koncertus, bilietus į šį renginį galės įsigyti pirmieji. Šiais metais turėjusius įvykti koncertus teko atšaukti dėl M. Jabso plaštakos traumos.