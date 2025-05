Prasideda „Eurovizija“: įvertinkite pirmojo pusfinalio dalyvius

Pirmajame pusfinalyje ant scenos žengė 15 šalių – Islandija, Lenkija, Slovėnija, Estija, Ukraina, Švedija, Portugalija, Norvegija, Belgija, Azerbaidžanas, San Marinas, Albanija, Nyderlandai, Kroatija, Šveicarija ir Kipras.

Lietuvos atstovai pasirodys antrajame pusfinalyje, kuris vyks gegužės 15-ąją.

Didysis finalas – šeštadienį, gegužės 17-ąją.

Pirmojo pusfinalio dalyviai – nuotraukų galerijoje:

„Eurovizijos“ pirmasis pusfinalis (17 nuotr.) Norvegija (nuotr. SCANPIX) Belgija (nuotr. SCANPIX) Švedija (nuotr. SCANPIX) +13 Portugalija (nuotr. SCANPIX) Nyderlandai (nuotr. SCANPIX) Azerbaidžanas (nuotr. SCANPIX) Ukraina (nuotr. SCANPIX) Slovėnija (nuotr. SCANPIX) Lenkija (nuotr. SCANPIX) Estija (nuotr. SCANPIX) Ispanija (nuotr. SCANPIX) Islandija (nuotr. SCANPIX) San Marinas (nuotr. SCANPIX) Albanija (nuotr. SCANPIX) Kroatija (nuotr. SCANPIX) Kipras (nuotr. SCANPIX) Šveicarija (nuotr. SCANPIX)

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Eurovizijos“ pirmasis pusfinalis

Pirmajame pusfinalyje – Lenkija, Estija ir Ukraina

Pirmieji ant scenos šįvakar pasirodė Islandijos atstovai – elektroninės muzikos duetas „Væb“ su daina „Róa“.

Abu broliai nuo mažens mokėsi groti instrumentais – Matthías įvaldė trimitą, o Hálfdán – būgnus.

Islandų kalbos žodis „RÓA“ išvertus reiškia „irkluoti“ savo valtį. Žinoma, visa tai metafora, reiškianti, kaip turėtumėte nesustoti irtis prieš bangas (iššūkius, kylančius gyvenime).

Visa daina, tokia pat energinga ir optimistiška, kaip ir ji, apibūdina buriavimo nuotykį – tiek jūroje, tiek per gyvenimo jūrą.

Antroji ant scenos – lenkų atstovė Justyna Steczkowska su kūriniu „Gaja“.

Dainininkė išgarsėjo 1994 m., laimėjusi pirmąją legendinio Lenkijos televizijos šou „Szansa na sukces“ seriją. Taip, tai tas pats formatas, kuriuo Lenkija prieš kelerius metus rinko savo „Eurovizijos“ dalyvį.

Daina „GAJA“ – himnas apie moterų galią, įkvėptą graikų mitologijos ir slaviškų mantrų.

Toliau sceną su jaudinančia balade „How Much Time Do We Have Left“ užbūrė slovėnų atstovas Klemen. Tai tikros istorijos įkvėpta daina apie kelionę, kuria atlikėjas dalijosi su savo žmona, kai jie kartu susidūrė su gyvenimo iššūkiais.

Jo pasirodymas simbolizuoja, kaip jo pasaulis apsivertė aukštyn kojomis, kai jis gavo skaudžią žinią apie žmonos sveikatą.

Tarptautiniu mastu žinomas Estijos atstovas Tommy Cash su kūriniu „Esspresso Macchiato“ privertė šokti ne tik esančius arenoje, bet ir konkursą stebinčius per televizijos ekranus.

Anot jo, daina – tai linksmas, gerą nuotaiką keliantis kūrinys, skirtas sukelti šypseną jūsų veide. Dainoje Tommy persikelia į Italiją, maišydamas angliškus ir itališkus (arba italų kalbos įkvėptus) žodžius, kad sukurtų humoristinę „italiano vero“ – personažo, kurį jis nori įkūnyti – imitaciją.