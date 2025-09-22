Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Sugrįžta baletas „Čiurlionis“ – atskleis jo meilės paslaptis

2025-09-22 17:29
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 17:29

Į M. K. Čiurlionio jubiliejinės savaitės renginių upę rugsėjo 25–28 dienomis įsilies Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre rodomas kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus baletasČiurlionis“. Prabėgus dvylikai metų nuo jo pasaulinės premjeros, lenkų choreografas Robertas Bondara prikelia savo statytą baletą naujam gyvenimui.   

LNOBT scenoje atgimsta G. Kuprevičiaus baletas „Čiurlionis“ (nuotr. Martyno Aleksos)
4

Į M. K. Čiurlionio jubiliejinės savaitės renginių upę rugsėjo 25–28 dienomis įsilies Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre rodomas kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus baletasČiurlionis“. Prabėgus dvylikai metų nuo jo pasaulinės premjeros, lenkų choreografas Robertas Bondara prikelia savo statytą baletą naujam gyvenimui.   

0

„Man nerūpėjo Čiurlionis kaip ikona, Čiurlionis kaip mitas. Labiausiai mane domino Čiurlionis kaip gyvas žmogus, toks, kaip ir kiekvienas iš mūsų – jaučiantis ir turintis savo pasaulėžiūrą. Šis spektaklis nebūtų atsirad[ęs be G. Kuprevičiaus idėjų ir muzikos, be choreografijos ir režisūros visumos“, – kalbėjo choreografas R. Bondara.  

LNOBT scenoje atgimsta G. Kuprevičiaus baletas „Čiurlionis“ (nuotr. spaudos pranešimo)
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LNOBT scenoje atgimsta G. Kuprevičiaus baletas „Čiurlionis“ (nuotr. spaudos pranešimo)

Keturios Čiurlionio meilės

2013 m. jam tebuvo 30, tačiau R. Bondara, pastatęs baletus „Andante con motto“, „Tavo pabaiga ir mano pradžia“, „Sodo vartai“, „Pavergtas protas“, jau tuomet buvo laikomas vienu perspektyviausių Europos šokio kūrėjų. 2018 m. jis buvo paskirtas Poznanės operos teatro baleto meno vadovu.  

Tarp naujausių choreografo darbų – Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre pastatytas „Faustas“ (2020), šokio spektaklis „Pasiimk mane su savimi“ pagal „Radiohead“ muziką Poznanės operos teatre (2021), „Šventasis pavasaris“ pagal Igorio Stravinskio muziką Chemnico baleto trupėje Vokietijoje (2021), Przemysławo Zycho baletas vaikams „Alisa stebuklų šalyje“ Bydgoščiaus teatre „Opera Nova“ (2022), „Niekas dukart“ Vakarų Australijos baleto trupėje (2024) ir kt.  

„Labai troškau nevietinio choreografo – norėjau netikėto žvilgsnio, kitokio požiūrio į Čiurlionį, jo kūrybą ir asmenį. Baletas jokiu būdu nėra autobiografinis, nors visi jame veikiantys personažai realūs. Akcentavau keturias didžiąsias Čiurlionio meiles: Mariją, Bronislavą, Sofiją ir Kūrybą“, – apie savo parašytą baletą yra sakęs kompozitorius G. Kuprevičius.  

Atgimsta su naujais šokėjais

Ką reiškia dvylika metų, prabėgusių nuo „Čiurlionio“ premjeros, LNOBT baleto trupei? Virsmą, kai dauguma į sceną žengiančių šokėjų nebepamena šio baleto premjeros. Iš pagrindinių vaidmenų atlikėjų nuo 2013 m. pavasario Čiurlionio vaidmenį tebešoka vienintelis Genadij Žukovskij, o štai Ignui Armaliui, Jonui Lauciui ir Imanolui Sastre‘ui Čiurlionį G. Kuprevičiaus balete teks įkūnyti pirmą kartą.  

Svarbiausias Čiurlionio gyvenimo moteris taip pat įkūnys šiame balete debiutuojančios solistės: Sofiją šoks Kristina Gudžiūnaitė ir Nora Straukaitė, Mariją – Marija Kastorina ir Vilija Montrimaitė, Bronislavą – Ieva Repšytė ir Miryam Roca Cruz.  

Kai baleto scenoje pasikeičia tiek pagrindinių atlikėjų – neišvengiamai atsinaujina ir pats baletas, sugerdamas naujų šokėjų požiūrius ir patirtis. Tuo labiau, kad keletą savaičių su visais „Čiurlionio“ šokėjais Vilniuje dirbo pats R. Bondara, atnaujinęs choreografinį baleto tekstą. Taigi žiūrovai, savaitgalį atvyksiantys į „Čiurlionio“ spektaklius LNOBT, galės pasijusti kuo tikriausiais didžiajam Lietuvos menininkui dedikuoto baleto atgimimo liudininkais.  

