Su koronavirusu kovojančios MakSim istorija: pirmomis dienomis Maskvoje ji nakvojo stotyje, šalia benamių

Atlikėja kiek netikėtai tapo futbolo fanų numylėtine. 2014-aisiais Kazanės stadione šimtai „Spartak“ sirgalių sudainavo MakSim „Znaješ li ty“ hitą. Futbolo sirgalių atliekamos jautrios baladės nėra retenybė pasaulyje, gerokai anksčiau tuo išgarsėjo Vakarų šalių atstovai, tačiau Rusijoje išgirsti, kaip sirgaliai dainuoja „tam, kad neneščiau meilės pelenų rankose tamsiomis pakelėmis, kojas nusigremžus iki kraujų“ buvo kažkas naujo ir įtraukiančio.

Daina su „Spartak“ sirgalių daina surinko kelis milijonus peržiūrų „YouTube“, apie tai parašė daugelis tuometinių žiniasklaidos priemonių.

„Spartako“ fanai dainą atlikdavo taip dažnai, kad ilgainiui ji tapo neoficialiu klubo himnu, ne tik futbolo, bet ir ledo ritulio. Pati atlikėja kukliai vertino savo indėlį ir džiaugėsi, kad „gerai, kai dideli vyrai dainuoja jausmingą dainą“.

Pseudonimas – brolio garbei

Marina gimė Kazanėje 1983-iaisiais automechaniko ir darželio auklėtojos šeimoje. Nuo vaikystės ji mėgo muziką: mokėsi groti fortepijonu, kūrė dainas ir dalyvavo konkursuose.

Jau 12 metų Marina Abrosimova (dažnai vadinama pagal mamos pavardę – Maksimova) pradėjo įrašinėti studijoje: kartu su grupe „Pro-Z“ ji išleido kelias dainas. Viena iš jų („Zavedi“) tapo tokia populiari, kad pateko į vietos radijo stočių grojaraščius, o iš ten – į muzikos rinkinius, tačiau „MakSim“ vardu, o „Tatu“. Muzikantams teko ne sykį aiškintis dėl šio nesusipratimo, o „YouTube“ galima iki šiol surasti vaizdo įrašų su neteisinga dainos autoryste.

Paauglystėje mergina gavo ir pravardę, kurią vėliau panaudojo kaip savo pseudonimą. Jos tėvai daug dirbo ir prižiūrėti paauglę teko vyresniam broliui Maksimui.

„Draugams jis pristatė mane: „Tai mano sesutė, Marina“. Tai, kad sesutė visi prisiminė, o vardo kažkodėl ne <...> vadino „Makso sese“. O sykį kažkas į mane kreipėsi: „Maksimai, o kur Maksas?“. Taip Maksas liko Maksu, o aš tapau Maksimu“, – savo pseudonimo atsiradimo istoriją pasakojo atlikėja.

15 metų Marina žengė naują karjeros žingsnį: nugalėjusi Kazanės dainų konkurse sulaukė vietos profesionalių muzikantų siūlymo. Tačiau pirmasis kontraktas netruko ilgai: bendradarbiavimas truko vos kelias savaites. „Mes baisiai barėmės, nes aš nepriėmiau absoliučiai jokios kritiko, trankiau durimis“, – „tjournal“ cituojama „MakSim“.

Išsiskyrusi su pirmąja komanda, atlikėja surinko savo kolektyvą ir pradėjo koncertuoti, jau ne tik Kazanėje, bet ir Maskvoje. Tėvų, ypač Marinos mamos, tai labai nedžiugino: mergina baiginėjo mokyklą, ir jie nerimavo dėl jos pažymių. Tačiau mergina spėjo viską: be trejetų (penkiabalėje sistemoje, red. past.) baigė mokslus ir įstojo į universitetą. Anot merginos, ji specialiai pasirinko patį nepopuliariausią fakultetą – reklamos, neakivaizdinį skyrių. Viskas vien dėl to, kad galėtų važinėti koncertuoti į Maskvą.

Nakvynė stotyje ir bandymas prasimušti Maskvoje

Pirmosios dienos sostinėje buvo pragariškos. MakSim planavo apsistoti pas pažįstamus ar tolimus giminaičius, tačiau tie davė neegzistuojantį adresą. Dainininkei teko aštuonias naktis praleisti Maskvos Kazanskij stotyje.

„Stotyje nakvojo kas tik netingi: čigonai, benamiai… Aš miegojau koldūninėje, sėdėdama ir pasidėjusi galvą ant rankų. Užeigos darbuotoja perspėdavo mane, kada turėdavo pasirodyti pareigūnai, ir aš slėpdavausi nuo jų tualete priešais“, – pasakojo Marina.

Būtent šioje stotyje ji susipažino su šokėja, kuri pasiūlė kartu nuomotis butą. Prastame rajone dainininkė pragyveno artimiausius savo 6 metus. „Kai išpopuliarėjau, aš gyvenau Caricyno. Pamenu, kai mane asmeninis vairuotojas atvežė namo, o aš, pamiršusi raktus, iš įpročio įlipau per langą užsikabarojusi vamzdžiu“, – pasakojo atlikėja.

Maskvoje Marina bandė rasti darbą per skelbimus laikraščiuose: ieškojo įrašų studijų, siūlė savo įrašus su jau parengtu albumu „Trudnyj vozrast“. Praėjus kažkiek laiko ji sutiko gatvės muzikantus ir įsiprašė į grupę. Jie grojo perėjoje: atliko Bob Marley, „The Beatles“ ir Majos Kristalinskos dainas. Pasak atlikėjos, per dieną pavykdavo uždirbti iki 800 rublių – ir to užtekdavo pragyvenimui.

Vienoje iš muzikos įrašų studijų Marina susipažino su Vadimu Bondariuku, kuriam paliko savo įrašus. „Aš užknisau jį savo skambučiais, ir po kokio šimto mane galų gale priėmė į perklausą. Paaiškino, kad reikia kurti teatro pasirodymus, manė, kad nesusidorosiu ir dingsiu. O aš nuvažiavau į Kazanę, sukūriau su draugais pasirodymą ir atvežiau vaizdo įrašą“, – prisiminė savo pirmuosius žingsnius pramogų versle atlikėja.

V. Bondariukas įvertino merginos pastangas ir paviešino jos dainas internete, kurias atsisiuntę žmonės pradėjo naudoti jų ištraukas telefono melodijoms. Tačiau pirmą sykį savo populiarumą Marina suvokė kuomet ją pakvietė koncertuoti Sankt Peterburge. Pati atlikėja manė, kad jos laukia eilinis pasirodymas, jai net nebuvo kelionė apmokėta – už savo pinigus ji važiavo traukiniu.

„Aš maniau, kad ten kažkoks nedidelis renginukas, tačiau mane pasitiko apsauga ir nuvežė gražia mašina į koncertų salė. Į ją buvo susirinkę 14 tūkst. žmonių: aš apšalau, kada jie visi dainavo „Trudnyj vozrast“, – prisiminė dabartinė Rusijos pop scenos žvaigždė.

Pirmas profesionalus kontraktas, sėkmingi pardavimai ir anšlagas „Olimpijskij“ stadione

Po to įsimintino koncerto Sankt Peterburge „MakSim“ karjera pradėjo sparčiai vystytis. Dainininkė pasirašė kontraktą su įrašų studija „Gala Records“. „Pasirodė, kad aš jau seniai buvau paklausi atlikėja, tačiau niekas nežinojo, kur mane rasti“, – aiškino Marina. Nuo tol jos gyvenimas kardinaliai pasikeitė: koncertai sekė vienas paskui kitą, miegodavo ji faktiškai tik lėktuvuose ir traukiniuose.

2006-ųjų kovą „MakSim“ išleidžia savo debiutinį albumą „Trudnyj vozrast“: išparduota buvo daugiau nei 2 milijonai kopijų ir susižerti auksinis, briliantinis ir penkiskart platininis apdovanojimai. Daugelis šio albumo dainų tapo Rusijos radijo stočių ar televizijų hitais. Pavyzdžiui, „Znaješ li ty“ gavo penkias „Auksinio gramofono“, MTV ir „Muz TV“ statulėles.

Anot pačios „MakSim“, albume atsispindi jos aplinkoje matytos situacijos, kurios su ja pačia nebuvo susijusios. Vienintelė daina „Znaješ li ty“ buvo autobiografinė. „Tai išpažintis, ji iškentėta ir joje visa mano gyvenimiška patirtis“, – pasakojo mergina.

2007-aisiais išleistas antrasis albumas „Moj raj“ buvo išparduotas 700 tūkst. kopijų tiražu. 2008-ųjų pavasarį „MakSim“ surinko visų Rusijos atlikėjų svajonę – „Olimpijskij“ stadioną: į koncertą buvo parduota daugiau nei 18 tūkst. bilietų.

Vėliau sekė atlikėjos „aukso amžius“ – ji įsitvirtino Rusijos pop scenoje, kaip viena iš žinomiausių atlikėjų. Netrukus išleido dar kelis albumus, kūrė dainas vaidybiniams filmams, net atidarė savo menų mokyklą.

2019-aisiais atlikėja pateko į sunkią avariją, pakeliui į oro uostą: mašiną sumėtė ant slidaus kelio ir ji rėžėsi į atitvarą. Ligoninėje dainininkė praleido du mėnesius, nes nors lūžių ir nebuvo, bet vidaus organai sužaloti stipriau nei tikėtasi.

Marina pripažino, kad buvo labai sunku judėti, tai galėjo padaryti tik su aplinkinių pagalba. Per tuos kelis mėnesius, dėl nuolatinio gulėjimo, ji priaugo 15 kilogramų svorio.

Išrašyta iš ligoninės atlikėja pratęsė savo koncertinę veiklą, tačiau jau 2020-ųjų vasarį ir vėl pateko į ligoninę: gydytojai jai rekomendavo laikinai sustabdyti koncertavimą dėl pasireiškusio potrauminio sindromo.

Plaučių uždegimas koncerto metu ir koma

2021-ųjų birželį „MakSim“ buvo paguldyta į ligoninę su plaučių uždegimo diagnoze. Ten ji pateko faktiškai iškart po koncerto Kazanėje Rusijos dienos proga. Savo „Instagram“ paskyroje atlikėja aiškino, kad jautė peršalimo simptomus koncerto išvakarėse, tačiau pasidarius COVID-19 testą gavo neigiamą rezultatą, todėl nusprendė lipti į sceną. Dar dainuodama, kaip pati vėliau pripažino, pajuto, kad temperatūra gerokai šoktelėjo, o po kelių dienų atsidūrus gydymo įstaigoje jai buvo nustatytas 40 proc. plaučių pažeidimas.

Dar po kelių dienų jai buvo pajungtas deguonies aparatas, atlikėjai sukelta dirbtinė koma. Pasak dainininkės artimųjų, gydytojai priėmė tokį sprendimą, nes deguonies prisotinimas kraujyje buvo žemame lygyje, o tai rodė, kad vidaus organai gali nustoti funkcionavę.

Birželio 19-ąją „MakSim“ būklė buvo vertinama kaip „stabiliai sunki“, o atlikėjos vadybininkė pranešė, kad pažeista jau 75 proc. plaučių. Liepos 15-ąją Marinos atstovė Jana Bogušinskaja pareiškė, kad moters būklė yra „be pokyčių“.

Rusijos žiniasklaidoje skelbiama, kad medikai bandė atjungti dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatą, tačiau be jo Marina nepajėgė kvėpuoti.