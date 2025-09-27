Studentės lieknėjimas baigėsi tragiškai: mirė savo kambaryje

Lindsey Bone jos kambaryje rado kambariokai, rašoma dailystar.co.uk.
Mirė studentė
Kaip apetito supresantą obuolių acto tablete gėrusi studentė Lindsey Bone (20) staiga mirė.
Patologė dr. Catherine Guy išreiškė susirūpinimą dėl L. Bone vartotų tablečių kiekio, praneša „Brighton Argus“.
Kriminologiją studijavusi mergina bandė numesti svorio ir kaip apetito supresantą gėrė acto tabletes.
Dr. C. Guy sako, kad nors dauguma skrodimo metu atliktų tyrimų buvo normos ribose, L. Bone kaulų rūgšties lygis buvo neįprastai aukštas. „Tokio lygio paprastai nelaikytume mirtinu.“ – apklausos metu sakė ji. – „Tačiau jis buvo neįprastai aukštas. Organizmas natūraliu būdu sureguliuoja rūgščių ir šarmų lygį – jį veikia mityba, ypač jei vartojama labai daug baltymų ir labai mažai riebalų, ir jei badaujama. Obuolių actas nėra maisto papildas.
Daug informacijos apie jo poveikį neturime. Žinoma, actas yra rūgštingas, ir nežinome, kiek ji jo suvartodavo vienu metu. Žinome tik atvejų, kai žmonės suvartoja per daug acto.“
Braitono ir Hovo koronerė Veronica Hamilton–Deeley šį atveji pavadino „paslaptingu“ ir pridūrė: „Vienintelės dvi galimos išvados yra natūralios mirties priežastys arba nelaimingas atsitikimas, jei būtų nustatyta, kad dėl kokios nors priežasties įvyko jos vartojamų maisto papildų reakcija su kitais jos vartojamais vaistais. Tačiau ši versija neatrodo tikėtina, kadangi obuolių actas nėra naujas dalykas. Žmonės jį vartoja jau daugybę metų.“
Reaguodama į profesionalios patologės išreikštą susirūpinimą, ji pridūrė: „Obuolių acto tabletės buvo svarstomos, tačiau ji vartojo ne tik jas, taigi, gali būti, kad tą dieną ji laikėsi dietos ir įvyko kokia nors reakcija, tačiau nieko tvirtai teigti negalime.“
Apgailestaudama, kad tikslios mirties priežasties nustatyti nepavyko, ji mirusiąją apibūdino kaip „nuostabią jauną merginą.“ L. Bone mama Mandy sako, kad jos dukra ateičiai turėjo gausybę planų, ir įspėja visus, ypač jaunas merginas, dėl griežtų dietų keliamų pavojų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!