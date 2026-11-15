Štai ir viskas: paaiškėjo, kuri Lietuvos žvaigždė laimėjo projektą „Tautos bukiausias“

Dabar, praėjus visoms juoko ir netikėtų situacijų kupinoms laidoms, paaiškėjo, kuri žvaigždė pelnė šį titulą.
Štai kas laimėjo
Šou „Tautos bukiausias“ laimėjo daugkartinė Lietuvos gimnastikos čempionė, aerobikos Lietuvoje pradininkė Joana Bartaškienė!
Viso projekto metu J. Bartaškienė spinduliavo gera nuotaika ir neišsenkančia energija. Dar prieš finalo pabaigą ji džiaugėsi galimybe dalyvauti laidose:
„Tikrai labai puikus projektas. Tik iš pradžių bjaurus pavadinimas“, – juokėsi ji.
Kaip pasakojo anksčiau, šou ji buvo pasiruošusi pamaitinti savo smegenis, o „Tautos bukiausio“ titulas jos negąsdino:
„O kas čia baisaus? Mane pažįsta visa Lietuva. Aš daug metų važinėju su motyvacijos paskaitom, kur mane pasitinka išskėstom rankom – visi žino, kokia aš esu. Žino, kad savo srityje aš moku uždegti. O visi tie istoriniai dalykai, žinokit, pasimiršta“, – drąsiai sakė ji.
Nepamirštamas projektas
Primename, kad pirmojoje projekto laidoje išvydome visus 12 dalyvių. Kviečiame prisiminti visas projekte dalyvavusias garsenybes:
OKSANA PIKUL
Oksana – grožio specialistė, verslininkė, dainininkė bei viena labiausiai aptarinėjamų moterų šiandienos Lietuvos pramogų pasaulyje. Oksanos nepastebėti neįmanoma – ji nuolat stebina ne tik savo drąsiais pasisakymais ar meilės istorijomis, bet ir neaprėpiama drąsa.
AUŠRA MALDEIKIENĖ
Aušra – buvusi politikė, ekonomistė, socialinių mokslų daktarė, dėstytoja bei publicistė. Ji – ne tik buvusi Seimo, bet ir Europos Parlamento narė. Tačiau labiausiai A. Maldeikienė žinoma dėl tiesaus ir aštraus kalbėjimo apie ekonomiką, politiką bei visuomenę.
DANAS RAPŠYS
Danas – vienas tituluočiausių Lietuvos plaukikų, pasaulio vicečempionas ir trijų olimpinių žaidynių dalyvis. Plaukiko pasiekimai kalba patys už save, tačiau niekuomet to nebūtumėte nuspėję mokykloje, kurioje Danas buvo tylus vaikas, per pamokas slapčia valgęs bandeles…
Galbūt todėl išgirdę, kad Danas dalyvaus šiame šou, jo artimieji nesismulkino – vienbalsiai nutarė, kad Danui ir priklauso čia būti!
ŽILVINAS GRIGAITIS
Žilvinas – lėktuve daugybę savo gyvenimo valandų praleidžiantis verslininkas, išsiskiriantis meile madai, šampanui ir tiesiog pačiam gyvenimui. Jo vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose peržiūrimi šimtus tūkstančių kartų, o pats Žilvinas visuomet spinduliuoja pasitikėjimu savimi ir gebėjimu bet kur sukurti patį geriausią vakarėlį.
SIMONA LIPNĖ
Simona Lipnė – trynukų mama ir verslininkė, socialiniuose tinkluose subūrusi didžiulę sekėjų auditoriją. Per pastaruosius mėnesius Simonos gyvenimas kardinaliai pasikeitė, ir mes visi žinome, kodėl. Tai reiškia, kad negalėjo būti geresnio momento sudalyvauti tokiame šou!
NETA STASIULYTĖ
Ineta – teatro ir kino aktorė, žiūrovams pažįstama ne tik dėl daugybės nepamirštamų savo vaidmenų, bet ir dėl televizijos projektų. Negana to, ji – tituluota tango šokėja!
Dalyvauti šiame projekte Ineta visai nebijo. Priešingai – garsi aktorė įsitikinusi, kad kokių nors faktų nežinojimas nė vieno nepaverčia prastesniu žmogumi.
VYTAUTAS MEDINECKAS-IRONVYTAS
Ironvytas – įspūdingus raumenis turintis reperis, aktorius ir neįtikėtino humoro jausmo savininkas. Žinomas vyras neslėpė – tuomet, kai jį pakvietė dalyvauti tango projekte, jis nustebo kur kas labiau nei tuomet, kai sulaukė kvietimo varžytis dėl „Tautos bukiausio“ titulo.
GABRIELIUS VAGELIS
Gabrielius – vienas žinomiausių šalies dainininkų, stebinantis ne tik savo hitais, bet ir išskirtiniais įvaizdžiais. Moterys dėl jo alpsta ir išgraibsto visus bilietus į koncertus, o vyrai neretai pavydi, kad jiems toks stilius – tik tolima svajonė…
AGNĖ TURSKIENĖ
Agnė – tikra savo srities profesionalė, kibernetinio saugumo specialistė. Be to, ji – Aušros Maldeikienės marti, tad dalyvavimas šiame projekte jai buvo dvigubas iššūkis! O iššūkius Agnė mėgsta.
„Tiesą sakant, pati nusprendžiau pasiūlyti čia sudalyvauti ir Aušrai. Pagalvojau, kad mums būtų labai smagu praleisti tokį laiką kartu. Nors iš tikrųjų ir labai bijojau“, – pasakojo ji.
VYTAUTAS KANIUŠONIS
Vytautas – ilgametę patirtį sukaupęs teatro ir kino aktorius. Pats savo istoriją jis apibūdina kaip vėlyvą sėkmę – didesnis visuomenės pripažinimas atėjo tik po daugelio metų scenoje.
Tačiau ar žinojote, kad Vytautas – avantiūristas iš prigimties? Dalyvauti projekte jis sutiko vos išgirdęs šou pavadinimą!
„Dažnai vaidinu pernelyg rimtą – iš tikrųjų, nėra kada pasijuokti. Dėl to ir atėjau“, – sakė jis.
JOANA BARTAŠKIENĖ
Joana – trenerė, Lietuvos moterų sporto asociacijos vadovė ir viena iš aerobikos pradininkių Lietuvoje, galinti pasigirti net 58 metais nepertraukiamo darbo! O šiame projekte ji nusprendė dalyvauti todėl, kad netiki, jog meilė gyvenimui gali išeiti į pensiją…
VYTAUTAS RUMŠAS JAUNESNYSIS
Vytautas – teatro, kino ir televizijos aktorius, žiūrovų pamėgtų pramoginių TV3 laidų vedėjas, aktoriaus Vytauto Rumšo sūnus. Veiklų Vytauto gyvenime netrūksta, bet neseniai jį papildė ir dar viena – dviratis!
Scenoje ar prieš kamerą, Vytautas yra sukūręs šimtus skirtingų vaidmenų, kurių metu ne kartą teko perlipti save. Ir ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai apsinuoginti! O šis šou tokias patirtis pakylėjo į dar kitą lygį. „Jeigu esi durnas, grimas čia nepadės“, – juokėsi Vytautas.
Finale kovėsi trys Lietuvos žvaigždės: Ž. Grigaitis, J. Bartaškienė ir O. Pikul. Laidos vedėjais–garsiausios Lietuvos klasės mokytojais buvo komikai Mantas Katleris ir Mantas Bartuševičius.
Tai – šou, kuriame labiausiai apdovanojami ne tie, kurie tempia ilgiausiai, o tie, kurie iškrenta pirmiausi. Pergalė čia – paskutinis dalykas, kurio būtų galima norėti. Nes būtent tai reikštų, kad jūs – „Tautos bukiausias“!
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.