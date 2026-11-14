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76-erių Joana Bartaškienė prabilo apie vyro Albino netektį: štai kur rado paguodą

2026-11-14 13:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 13:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ar įmanoma sulaukus 76-erių vis dar stovėti ant rankų, šokti iš didelio aukščio ir turėti tiek energijos, kad jos užtektų dar ir aplinkiniams? Daugkartinė Lietuvos gimnastikos čempionė, aerobikos Lietuvoje pradininkė Joana Bartaškienė savo pavyzdžiu įrodo, kad amžius nėra priežastis sustoti. Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Pasaulis pagal moteris“ ji su vedėja ir floristikos dizainere Kristina Rimiene kalbėsis apie televizijos nuotykius, gyvenimą be baimės senti ir skaudžią vyro netektį.

Ar įmanoma sulaukus 76-erių vis dar stovėti ant rankų, šokti iš didelio aukščio ir turėti tiek energijos, kad jos užtektų dar ir aplinkiniams? Daugkartinė Lietuvos gimnastikos čempionė, aerobikos Lietuvoje pradininkė Joana Bartaškienė savo pavyzdžiu įrodo, kad amžius nėra priežastis sustoti. Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Pasaulis pagal moteris“ ji su vedėja ir floristikos dizainere Kristina Rimiene kalbėsis apie televizijos nuotykius, gyvenimą be baimės senti ir skaudžią vyro netektį.

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Joaną Bartaškienę daugelis pažįsta kaip moterį, kurios energijai, regis, nėra ribų. Visai neseniai ji ryžosi dalyvauti TV3 projekte „Tautos bukiausias“. Nors pavadinimas ne kiekvieną sužavėtų, Joaną papirko pažadas, kad projekte netrūks fizinių iššūkių.

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„Aš galvojau, savo metų parodysiu biškį jaunimėliui, kad dar aš nesu sukriošusi senutė, – juokdamasi prisimins ji.

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Tiesa, teoriniai klausimai pasirodė kiek sudėtingesni. Juk nuo mokyklos baigimo praėjo beveik šešiasdešimt metų! Tačiau Joana dėl to pernelyg nesijaudino. „Aš nebijau niekada. Ir tegul kalba apie mane ką nori, o mano metuose kuo daugiau kalbės, tuo geriau“, – juoksis ji.

O iššūkių jos gyvenime tikrai netrūko. Joana dalyvavo šokių projektuose, „Pašėlusiose močiutėse“ ir net televizijos projekte „Šuolis“. Pastarasis tapo tikru išbandymu, mat moteris prisipažins bijanti vandens. Vis dėlto baimę jai pavyko nugalėti ir ryžtis šuoliams nuo kelių metrų aukščio.

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„Aš mėgstu iššūkius. Gyvenimas vienas duotas, tai reikia jį kuo įdomiau ir pragyventi“, – sakys ji.

Ne mažiau stebina ir Joaną supančios moterys. Jau 27 metus ji veda užsiėmimus vyresnio amžiaus moterims, o vyriausiai jos grupės lankytojai – net 88-eri! Nemažai kitų taip pat perkopusios aštuoniasdešimtmetį, tačiau vis dar aktyviai mankštinasi ir džiaugiasi gyvenimu.

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„Aš žiūriu ir galvoju, va ne aš, kad viena tokia jau energinga“, – apie savo grupės moteris kalbės Joana.

Jos požiūris į amžių taip pat neįprastas. Kol vieni nerimauja dėl artėjančių jubiliejų, Joana įsitikinusi, kad gražiausi gyvenimo metai prasideda gerokai vėliau.

„Buvau šešiasdešimties, sakiau, pats gražiausias amžius. Buvau septyniasdešimties, tikrai pats gražiausias“, – juoksis ji, pridurdama, kad svarbiausia išsaugoti sveikatą, o tada galima švęsti ir šimtąjį gimtadienį.

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Tačiau už nuolat besišypsančios moters slypi ir skaudūs išgyvenimai. Laidoje Joana atvirai prabils apie neseniai patirtą vyro Albino netektį. Kartu jie praleido 37-erius metus, todėl gyvenimas be artimiausio žmogaus tapo nelengvu išbandymu.

„Gaila, labai gaila, kada dar yra tos energijos, yra tos sveikatos, kada du, tai yra visai kitas gyvenimas, ypač vyresniam amžiui. Bet taip išėjo“, – jautriai kalbės ji.

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Joana prisimins, kad vyras iki pat gyvenimo pabaigos išliko nepaprastai energingas ir žvalus. Net draugės stebėdavosi jo jaunatviškumu. Vis dėlto didžiausią paguodą moteris atrado ten, kur visada jautėsi savimi – sporte ir veikloje su žmonėmis.

„Matot, ta veikla man čia buvo kaip patys didžiausi vaistai“, – prisipažins Joana.

Šiandien ji ir toliau sportuoja, dirba, dalyvauja televizijos projektuose ir kasdien puoselėja gyvenimo džiaugsmą. O savo optimizmą paaiškina paprastai: „Šiandien blogai, tai bus gerai rytoj. Nu negali būt visąlaik blogai arba labai visada gerai.“

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Kaip išsaugoti tokią energiją, kai gyvenimas ne visada lepina? Kodėl Joana nebijo nei senatvės, nei aplinkinių nuomonės? Ir kokiems naujiems iššūkiams ji dar ryžtųsi? Apie tai – šiltame, linksmame ir jautriame pokalbyje jau šį sekmadienį.

Floristinis desertas – egzotiškas grožis miesto erdvėms

Šįkart laidos vedėja bei kūrėja ir floristikos dizainerė Kristina Rimienė pakvies pažvelgti į gėles kiek kitaip. Interjero salone „Tūkstantis plytelių“ ji kurs didelę, urbanistiniam interjerui skirtą floristinę kompoziciją, kurios pagrindiniu akcentu taps netikėtas elementas – milžiniškas artišoko žiedas.

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„Nuostabus žiedas, kuris taps akcentine gėle mano šios dienos kompozicijoje“, – pristatydama savo radinį pasakos Kristina.

Aplink jį floristikos dizainerė komponuos raganes, kalijas, krūminį kukurūzą, dekoratyvines uogas, eukaliptą ir įvairią žalumą. Ypatingo charakterio kūriniui suteiks išdžiūvusi medžio žievė bei maumedžio kankorėžių šakelė.

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Skirtingų formų augalai ir egzotiški žiedai sukurs įspūdingą, erdvinį rezultatą. „Kompozicija gavosi tikrai nemaža, pakankamai didelė, nes ji yra skirta didelei erdvei“, – pasakos Kristina, kviesdama žiūrovus pasisemti idėjų, kaip gėlėmis suteikti išskirtinumo net ir šiuolaikiškame miesto interjere.

Laida „Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais 10 val. per TV3.

 

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